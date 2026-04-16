Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, interviu în plină criză politică: N-a fost un troc politic cu PSD pe procurori / Nicușor Dan anunță că face referendum în Justiție peste o lună

Nicușor Dan, interviu în plină criză politică: N-a fost un troc politic cu PSD pe procurori / Nicușor Dan anunță că face referendum în Justiție peste o lună

Președintele Nicușor Dan acordă, joi, un interviu la postul radio Europa FM, în plină criză politică, în contextul în care PSD va organiza, pe 20 aprilie, un referendum intern, în cadrul căruia va decide dacă își retrage sau nu sprijinul politic pentru Ilie Bolojan.
Nicușor Dan, interviu în plină criză politică: N-a fost un troc politic cu PSD pe procurori / Nicușor Dan anunță că face referendum în Justiție peste o lună
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
16 apr. 2026, 18:24, Politic

Președintele Nicușor Dan acordă, de la ora 18:15, un interviu la Europa FM în plină criză politică declanșată de decizia PSD de a ține un referendum intern pentru a stabili dacă îl mai susține sau nu pe premierul Ilie Bolojan. Mediafax transmite în format LIVE TEXT principalele declarații făcute de președintele Nicușor Dan.

Principalele declarații făcute de Nicușor Dan:

  • Există impresia că e un troc politic cu PSD. N-a fost un troc politic. Legea interzice. Dintre numele care contează, adică Cerbu, Chiriac, Miron, dacă mă întrebați ierarhia – am mare încredere în doamna Chiriac. Nu are o problemă de moralitate doamna Chiriac (Pe larg, AICI).
  • Cum aveți încredere în Cristina Chiriac, că a ascuns probe în dosarul de șantaj al episcopului de Huși? Nu a ascuns nimic. Ea nu a făcut nimic cu imaginile pentru că în imagini nu erau minori și era un act (sexual – n.red.) consimțit. Ulterior, în dosarul de la Curtea de Apel Iași au existat mărturii și probe care au dus la condamnare pentru agresiune asupra minorilor.
  • Cum vă explicați că oameni precum Cristian Tudor Popescu, Tudor Chirilă, vă critică acum, după ce v-au susținut în campanie? Toată simpatia pentru oamenii care mă critică, nici un fel de suspiciune de rea credință (Pe larg, AICI).
  • Aproape că v-ați răstit la protestatari și le-ați spus că aveți de o sută de ori mai multe informații decât ei. La ce v-au folosit dacă i-ați numit tot pe Voineag și Florența? Să ai o discuție actuală cu zeci de procurori din toate cele 3 parchete ajută să îți formezi o opinie despre cum să dinamizezi un sistem public în care lucrurile au devenit extrem de formale.
  • V-a sunat Lia [Savonea] în această perioadă? Nu. Am vorbit cu dânsa în lungile luni când s-a discutat despre pensiile magistraților. M-am întâlnit cu dânsa la Cotroceni.
  • Când faceți referendumul în justiție? Nu cred că mai departe de o lună (Pe larg, AICI).
  • S-au făcut abuzuri în mandatele Laurei Codruța Kovesi la DNA și Parchetul General? Cred c-au fost făcute, dar avem un raport? Dacă tot se fac afirmațiile astea foarte grave… Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri (Pe larg, AICI).
  • Sunteți de partea lui Bolojan sau nu? Încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Încerc să mediez această situație socială pentru că tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte.
  • PSD a semnat o înțelegere cu Bolojan în funcția de premier până în 2027. Nu vi se pare că PSD e crizatorul în această coaliție? E un acord pe care PSD îl încalcă.
  • E posibil să avem guvern minoritar? E posibil, dar el va avea nevoie la un moment dat să aibă nevoie de susținere parlamentară.
  • Vă temeți de o suspendare? Deloc. Înseamnă o sancțiune pentru un președinte care a încălcat Constituția, eu nu am încălcat-o (Pe larg, AICI).
  • Când numiți șefii serviciilor secrete? Sper în curând.
  • Raportul pe anularea alegerilor îl mai faceți public? Da, am avut o corespondență foarte interesantă cu instituții. (…) Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă.

