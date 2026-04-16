Nicușor Dan, interviu în plină criză politică: N-a fost un troc politic cu PSD pe procurori / Nicușor Dan anunță că face referendum în Justiție peste o lună

Președintele Nicușor Dan acordă, de la ora 18:15, un interviu la Europa FM în plină criză politică declanșată de decizia PSD de a ține un referendum intern pentru a stabili dacă îl mai susține sau nu pe premierul Ilie Bolojan. Mediafax transmite în format LIVE TEXT principalele declarații făcute de președintele Nicușor Dan.
Principalele declarații făcute de Nicușor Dan:
- Există impresia că e un troc politic cu PSD. N-a fost un troc politic. Legea interzice. Dintre numele care contează, adică Cerbu, Chiriac, Miron, dacă mă întrebați ierarhia – am mare încredere în doamna Chiriac. Nu are o problemă de moralitate doamna Chiriac (Pe larg, AICI).
- Cum aveți încredere în Cristina Chiriac, că a ascuns probe în dosarul de șantaj al episcopului de Huși? Nu a ascuns nimic. Ea nu a făcut nimic cu imaginile pentru că în imagini nu erau minori și era un act (sexual – n.red.) consimțit. Ulterior, în dosarul de la Curtea de Apel Iași au existat mărturii și probe care au dus la condamnare pentru agresiune asupra minorilor.
- Cum vă explicați că oameni precum Cristian Tudor Popescu, Tudor Chirilă, vă critică acum, după ce v-au susținut în campanie? Toată simpatia pentru oamenii care mă critică, nici un fel de suspiciune de rea credință (Pe larg, AICI).
- Aproape că v-ați răstit la protestatari și le-ați spus că aveți de o sută de ori mai multe informații decât ei. La ce v-au folosit dacă i-ați numit tot pe Voineag și Florența? Să ai o discuție actuală cu zeci de procurori din toate cele 3 parchete ajută să îți formezi o opinie despre cum să dinamizezi un sistem public în care lucrurile au devenit extrem de formale.
- V-a sunat Lia [Savonea] în această perioadă? Nu. Am vorbit cu dânsa în lungile luni când s-a discutat despre pensiile magistraților. M-am întâlnit cu dânsa la Cotroceni.
- Când faceți referendumul în justiție? Nu cred că mai departe de o lună (Pe larg, AICI).
- S-au făcut abuzuri în mandatele Laurei Codruța Kovesi la DNA și Parchetul General? Cred c-au fost făcute, dar avem un raport? Dacă tot se fac afirmațiile astea foarte grave… Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri (Pe larg, AICI).
- Sunteți de partea lui Bolojan sau nu? Încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Încerc să mediez această situație socială pentru că tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte.
- PSD a semnat o înțelegere cu Bolojan în funcția de premier până în 2027. Nu vi se pare că PSD e crizatorul în această coaliție? E un acord pe care PSD îl încalcă.
- E posibil să avem guvern minoritar? E posibil, dar el va avea nevoie la un moment dat să aibă nevoie de susținere parlamentară.
- Vă temeți de o suspendare? Deloc. Înseamnă o sancțiune pentru un președinte care a încălcat Constituția, eu nu am încălcat-o (Pe larg, AICI).
- Când numiți șefii serviciilor secrete? Sper în curând.
- Raportul pe anularea alegerilor îl mai faceți public? Da, am avut o corespondență foarte interesantă cu instituții. (…) Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă.