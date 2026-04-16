Prima pagină » Știrile zilei » „Va fi o problemă…”. Nicușor Dan anunță că face referendum în Justiție peste 1 lună

Președintele Nicușor Dan a vorbit la Europa FM și despre acuzațiile din documentarul Recorder dar și despre referendumul pe care îl pregătește în Justiție.
Sorina Matei
16 apr. 2026, 18:49, Politic

„Pentru ca acuzațiile să devină fapte este să chestionăm corpul magistraților cu aceste chestiuni. O altă metodă este ca ele să fie dovedită. Aceste lucruri trebuie probate juridic. Pe documentarul Recorder se fac acuzații la adresa lui Voineag. Inspecția judiciară a spus că Voineag are dreptate. Sunt chestiuni care necesită timp și sunt în atenția noastră. Ar fi bine ca organizații profesionale să le aibă documentate și să vină la decidentul politic cu ele gata”, spune Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a insistat că va organiza referendumul în Justiție:

Sigur că da. Nu cred că mai departe de 1 lună”, a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă mai face referendum în Justiție.

Să vedem, ca orice consultare, ea va valida sau infirma o ipoteză. Dacă va valida, vom avea o problemă. O parte din magistrați spun că nu e așa.Trebuie să vedem opinia profesiei pentru chestiunile aduse în discuție”, a declarat Nicușor Dan.

