Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles

Întrevederea are loc înainte ca șeful statului să participe la reuniunea Consiliul European, programată să înceapă la ora 11:00, tot la Bruxelles.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, discuțiile vor viza situația de securitate internațională și evoluțiile de pe Flancul Estic al Alianței, cu accent pe regiunea Marea Neagră. În acest context, vor fi analizate măsuri pentru consolidarea descurajării și apărării colective, precum și pentru întărirea securității România, cu sprijinul NATO.

Pe agenda discuțiilor se va afla și relația transatlantică, în contextul recentelor decizii privind cooperarea militară cu Statele Unite ale Americii. România a aprobat, recent, solicitarea președintelui american Donald Trump privind dislocarea de militari și echipamente în două baze de pe teritoriul național.

Decizia vine într-un climat tensionat la nivelul Alianței, după ce mai multe state membre au refuzat să sprijine operațiunea SUA din Iran, poziție care a atras critici din partea liderului de la Washington.

„Președintele României va sublinia importanța relației transatlantice și va reconfirma angajamentul țării noastre ca aliat activ, dedicat stabilității și securității regionale”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.