Oana Gheorghiu: Am colaborat cu mai mulți miniștri. Cu Cseke Attila am schimbat o lege

Oana Gheorghiu a declarat, joi la Digi 24 că i-a cunoscut de-a lungul vremii pe unii dintre miniștrii care-i sunt acum colegi.

„Cu mai mulți miniștri care sunt în cabinet acum,am lucrat într-un fel sau altul, poate că lucrat e mult spus, dar în 2009 sau 2010, domnul Cseke Attila era ministrul sănătății și știu că împreună cu dânsul chiar am reușit să schimbăm o lege. Am colaborat într-un fel sau altul și cu domnul Alexandru Rogobete când era la cabinetul ministrului Attila. Cred că și cu domnul Tanczos Barna, mai mult sau mai puțin, cât a fost la Finanțe”, a spus vicepremierul.

Oana Gheorghiu a mai afirmat că va veni în săptămânile următoare cu un plan concret pe care îl va agrea cu prim ministrul și probabil cu ministerele de resort. După care împreună cu echipa pe care urmează să și-o formeze vor începe să lucreze și vor face tot ce este necesar ca proiectele propuse să se întâmple.