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Petrișor Peiu acuză că Guvernul Niculescu ar fi un „guvern prezidențial” al lui Nicușor Dan. De ce refuză AUR să îl voteze

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, susținând că, dacă va primi votul Parlamentului, viitorul Executiv va fi un „guvern prezidențial”.
Petrișor Peiu acuză că Guvernul Niculescu ar fi un „guvern prezidențial” al lui Nicușor Dan. De ce refuză AUR să îl voteze
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
10 oct. 2026, 14:28, Politic
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Petrișor Peiu a afirmat la Digi 24 că șeful statului a avut un comportament „greu acceptabil într-o societate democratică”, deoarece nu a desemnat un candidat propus de partidele politice.

Peiu: Va fi un guvern prezidențial

„Dânsul face o numire care nu este dintre propunerile partidelor. Deci este o manifestare a unei autorități personale și guvernul care ar rezulta, dacă va rezulta, va fi o manifestare a unei autorități prea mari a președintelui. Va fi un guvern prezidențial”, a declarat Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a susținut, de asemenea, că Nicușor Dan și-ar fi depășit limitele mandatului prin poziția exprimată față de participarea AUR la guvernare.

„Domnul președinte și-a depășit cu mult limitele mandatului atunci când a spus că interzice unui partid parlamentar care are 20% din numărul total de parlamentari să participe la actul guvernării. E o chestiune de principiu aici”, a adăugat acesta.

Condițiile AUR pentru susținerea unui guvern

Petrișor Peiu a explicat și motivele pentru care AUR nu va vota învestirea Guvernului Niculescu.

„Partidul a votat în Comitetul Național de Conducere să nu voteze un guvern din care nu face parte. Un guvern care nu preia o parte importantă din programul de ieșire din criză pe care îl avem. Și, ca să fiu sincer, a treia condiție era să avem prim-ministru”, a precizat senatorul.

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