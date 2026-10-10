Petrișor Peiu acuză că Guvernul Niculescu ar fi un „guvern prezidențial” al lui Nicușor Dan. De ce refuză AUR să îl voteze

Petrișor Peiu a afirmat la Digi 24 că șeful statului a avut un comportament „greu acceptabil într-o societate democratică”, deoarece nu a desemnat un candidat propus de partidele politice.

Peiu: Va fi un guvern prezidențial

„Dânsul face o numire care nu este dintre propunerile partidelor. Deci este o manifestare a unei autorități personale și guvernul care ar rezulta, dacă va rezulta, va fi o manifestare a unei autorități prea mari a președintelui. Va fi un guvern prezidențial”, a declarat Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a susținut, de asemenea, că Nicușor Dan și-ar fi depășit limitele mandatului prin poziția exprimată față de participarea AUR la guvernare.

„Domnul președinte și-a depășit cu mult limitele mandatului atunci când a spus că interzice unui partid parlamentar care are 20% din numărul total de parlamentari să participe la actul guvernării. E o chestiune de principiu aici”, a adăugat acesta.

Condițiile AUR pentru susținerea unui guvern

Petrișor Peiu a explicat și motivele pentru care AUR nu va vota învestirea Guvernului Niculescu.

„Partidul a votat în Comitetul Național de Conducere să nu voteze un guvern din care nu face parte. Un guvern care nu preia o parte importantă din programul de ieșire din criză pe care îl avem. Și, ca să fiu sincer, a treia condiție era să avem prim-ministru”, a precizat senatorul.