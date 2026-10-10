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Petrișor Peiu avertizează că un guvern fără o majoritate stabilă ar fi „un dezastru absolut”. Avertisment privind economia României

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că România are nevoie de alegeri anticipate, în condițiile în care partidele nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară stabilă. El avertizează că un guvern minoritar nu ar putea lua măsurile necesare pentru reducerea cheltuielilor publice, într-un context economic dificil.
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Iulian Moşneagu
10 oct. 2026, 14:59, Politic
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Întrebat dacă ar trebui organizate alegeri anticipate în cazul în care Guvernul Niculescu nu primește votul Parlamentului, Petrișor Peiu a afirmat că AUR susține de mult timp această soluție, invocând dificultatea formării unei majorități parlamentare stabile.

„Ideea nu este că pică un guvern sau altul. Ideea este că nu se poate face o majoritate. Ori a guverna într-o situație ca aceasta, fără o majoritate stabilă, va fi un dezastru absolut”, a declarat Peiu la Digi24.

Senatorul AUR a comparat situația actuală cu perioada 2007-2008, când România era condusă de un guvern minoritar PNL, susținut în Parlament de PSD. Potrivit acestuia, la vremea respectivă, liderii politici erau convinși că România nu va fi afectată de criza economică și promiteau majorări de pensii și salarii.

Peiu avertizează asupra riscului unei crize economice

Petrișor Peiu a susținut că economiile occidentale se confruntă cu o criză a datoriilor publice, iar România ar putea fi printre cele mai afectate state, din cauza costurilor ridicate ale împrumuturilor.

„Criza care se va instaura va lovi cu predilecție veriga slabă a lanțului economiilor occidentale. Mi-e teamă că acea verigă astăzi, așa arată cifrele, este România”, a declarat acesta.

Liderul senatorilor AUR consideră că, pentru a face față costurilor datoriei publice, statul va fi nevoit să reducă cheltuielile.

„O majoritate firavă sau un guvern minoritar nu va putea să facă o politică de tăiere consistentă a cheltuielilor publice”, a avertizat Peiu.

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