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Petrișor Peiu, despre suspendarea președintelui: Este principalul factor de blocaj în criza politică

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că formațiunea urmărește suspendarea președintelui Nicușor Dan, acuzând refuzul participării AUR la guvernare, numindu-l astfel, „principalul factor de blocaj”.
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Radu Mocanu
10 oct. 2026, 14:45, Politic
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Petrișor Peiu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan gestionează criza politică, acuzându-l că a contribuit la blocarea negocierilor pentru formarea unui guvern și că a impus condiții pe care liderul AUR le consideră neconstituționale.

„Domnia sa se dovedește principalul factor de blocaj în rezolvarea acestei crize și în al doilea, prin liniile roșii pe care a început să le traseze și și în al doilea rând pentru că domnia sa, după părerea noastră, a deraiat foarte grav de la sensul constituțional al mandatului de președinte”, a declarat Petrișor Peiu, sâmbătă, la Digi24. 

„Condiționarea mandatului de premier este o încălcare a Constituției”

Liderul AUR a mai subliniat că președintele nu poate condiționa desemnarea unui premier de excluderea unui anumit partid de la guvernare.

„Condiționarea acordării mandatului de prim-ministru, de neparticiparea unui singur partid din tot spectrul politic la guvernare, este o încălcare a Constituției. Constituția nu-i dă acest drept să facă majorități parlamentare”, a mai subliniat Peiu. 

Ralierea parlamentarilor

Explicând de ce a cerut și semnăturile altor partide pentru demersul de suspendare, liderul senatorilor AUR a transmis că oferă parlamentarilor nemulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni ocazia de-a a acționa, făcând trimitere la nemulțumirea din PSD după desemnarea lui Luca Niculescu. 

„Atunci când domnul președinte Dan a anunțat nominalizarea, PSD în frunte cu domnul Grindeanu, au criticat acest lucru. Și atunci le-am spus, ce le-am spus și liberalilor înainte, bă, dacă sunteți nemulțumiți de prestația domnului președinte Dan, treceți de la vorbe la fapte și semnați demersul de inițierea procedurii de suspendare”, a conchis Peiu. 

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a respins dur posibilitatea de a se ralia efortului de suspendare a președintelui. 

„Avem un guvern demis. Am dizolvat parlamentul, dacă se intră în alegeri anticipate și mai trebuie să facem și suspendarea președintelui și este perfect. În ghilimele. E perfect. Suntem o țară praf”, a spus Grindeanu, despre anticipate și suspendare.  

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