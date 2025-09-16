Procurorul general: Rusia a mizat pe conspiraţionişti şi pe retorica identitar-nostalgică

Întrebat, la Antena 3 CNN despre zonele de populaţie asupra cărora s-a concentrat operaţiunea, Florenţa a precizat:

„A fost zona categoric categorizată ca şi identitară, zona identitar nostalgică, adică zonele care ţin anumite ştiri, care ţin până la urmă de mitificarea valorilor tradiţionale, mistica satului şi toate chestiile care ţin de valorile tradiţionale româneşti, dar puse într-o notă încă o dată care să creeze o emoţie puternică şi nostalgică. Regăsim foarte multe din acea retorică specifică de glorificare a perioadei comuniste. Comuniste sau Antonescu”

În completare, procurorul general a subliniat mecanismul prin care aceste campanii au reuşit să fie eficiente. „Fără îndoială, microtargetarea, tocmai asta urmăreşte. Urmăreşte să analizeze în profunzime preferinţele umane, la nivel de subconştient până la urma urmelor, pentru că de acolo pleacă impulsiunile cele mai puternice în momentul în care reacţionezi pozitiv faţă de o ştire care ţi este prezentat”.

Ancheta prezentată de Parchetul General a relevat că operaţiunea rusă a vizat peste 1,3 milioane de alegători, printr-o reţea de peste 2.000 de conturi false şi circa 20.000 de boţi AI, coordonată de patru companii cu legături la Moscova. Principalul beneficiar al campaniei ar fi fost candidatul independent Călin Georgescu, vizat acum de un rechizitoriu pentru tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale, alături de alţi 21 de inculpaţi.