Radu Miruţă: România îşi câştigă respectul prin lucruri concrete, nu prin vorbe

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat la Euronews că România accelerează proiectele economice pentru a rămâne un partener de încredere la nivel european, subliniind că „motoarele sunt aprinse” în ciuda dificultăţilor şi a întârzierilor.
Rareș Mustață
17 sept. 2025, 22:00, Politic

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismulu Radu Miruţă, a afirmat într-un interviu la Euronews că România îşi consolidează poziţia în Uniunea Europeană prin rezultate şi acţiuni concrete.

„Acesta e calendarul SAFE, am aprins toate motoarele. E târziu, dar facem ce putem în aceste condiţii. România se străduieşte să stea la masa europeană şi îşi câştigă respectul prin lucruri concrete”, a spus oficialul.

Miruţă a arătat că, deşi România „era pe o pantă descendentă”, Guvernul a reuşit să schimbe direcţia. „Guvernul a intrat în priză când eram în mijlocul mării. Nu avem tiparniţă de bani, iar contractele erau de patru ori mai mari decât bugetul”, a explicat ministrul, adăugând că situaţia economică s-a stabilizat.

Referindu-se la contextul regional, Miruţă a spus că finalul războiului din Ucraina va avantaja statele care se pregătesc din timp. „Cine găseşte această finalitate mai pregătit o să fie mai câştigat. România are un avantaj suplimentar: poziţia geografică. Pâlnia se îngustează şi trece prin teritoriul nostru”, a declarat acesta, evidenţiind şi solidaritatea arătată de români faţă de refugiaţi şi ţările vecine.