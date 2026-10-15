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Răspunsul lui Nicușor Dan la întrebarea dacă se simte în siguranță în România ca urmare a incidentelor cu drone

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă se simte în siguranță în România și în Republica Moldova ca urmare a incidentelor cu drone. Progresăm, învățăm, nu suntem perfecți, a spus Nicușor Dan.
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Președintele României, Nicușor Dan, a răspuns unor întrebări în timpul participării sale la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Nicușor Dan a fost întrebat dacă se simte în siguranță în România sau în Moldova.

„Suntem într-un context cu care niciunul dintre noi nu a fost obișnuit. Învățăm despre drone, învățăm despre radare, despre sisteme anti drone, progresăm, învățăm, nu suntem perfecți, dar în linii mari controlăm acest fenomen”, a răspuns președintele Nicușor Dan.

El a refuzat să comenteze ultimele incidente de la Marea Neagră.

„Au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele”, a spus Nicușor Dan.

Printre altele, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles se va discuta despre incidentele de la Marea Neagră și despre deschiderea unor noi capitole de negociere pentru aderarea la UE a Republicii Moldova și a Ucrainei.

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