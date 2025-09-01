Sorin Grindeanu despre reforma administrației publice: Graba strică treaba

Sorin Grindeanu, a răspuns, în cadrul unei conferințe de presă, la informațiile apărute în presă conform cărora premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat coaliția de guvernare cu demisia în cazul neadoptării reformei administrației publice.

„Ca să clarificăm din start, PSD-ul consideră că este absolut necesară reforma administrației publice locale”, a spus Grindeanu.

„Sunt absolut de acord, dar absolut de acord, cu ceea ce a spus președintele Nicușor Dan ieri. Și anume faptul că în momentul în care iei măsurii sub presiunea timpului, mai faci și greșeli. Cu alte cuvinte, graba strică treaba”, a susținut Grindeanu.

Acesta a enumerat și condițiile adoptării aceste reforme: „Ca această reformă să fie echitabilă, să se aplice aceleași măsuri de sus până jos pentru toată lumea, decizia să nu fie luată peste noapte, fiindcă vorbim de zeci de mii de locuri și în același timp. Sunt lucruri simple și puteți să întrebați pe toată lumea care a luat parte ieri la această discuție, că noi cu toți am fost de acord că trebuie să se întâmple această reformă. Dar nu putem să fim de acord niciodată să schimbăm peste noapte de la 25 la 45 fără niciun fel de justificare sau una prea mult explicată”.

„Dacă vă uitați în acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important totuși să avem un consens în coaliție decât încercarea de impunerea unor decizii care nu întrunesc la un moment dat consensul acestei coaliții. Dacă vrem să mergem înainte, trebuie să învățăm cu toții să lucrăm în acest mod”, a conchis liderul social-democrat.