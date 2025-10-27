Sorin Grindeanu: PSD nu va fi partener de lungă durată dacă ni se impune o singură cale

Grindeanu, a declarat luni, la Observator Antena 1, că partidul său nu va rămâne în coaliția de guvernare dacă ceilalți parteneri vor încerca să impună unilateral decizii, fără dialog.

El a criticat accentul pus pe măsuri de austeritate și a cerut adoptarea unor soluții care să relanseze economia.

Sorin Grindeanu a afirmat, într-un interviu la Observator, că PSD a venit cu trei propuneri pentru relansarea economiei, menite să evite transformarea actualei crize bugetare într-o criză economică de proporții.

„Am venit cu propuneri. Una, respinsă. A doua, respinsă”

„Dacă vii doar cu măsuri de austeritate, ajungi la aceste rezultate. Scade consumul, se opresc investițiile și economia riscă să intre pe o pantă descendentă”, a spus liderul social-democrat.

El a adăugat că se așteaptă ca partenerii de guvernare, PNL, USR și UDMR să contribuie activ cu propriile propuneri pentru redresare, subliniind că „lumea se sperie când aude doar de tăieri”.

Grindeanu a recunoscut că în ultima ședință a coaliției au existat tensiuni:

„Am venit cu propuneri. Una, respinsă. A doua, respinsă. A treia, respinsă. Am văzut că nu e o zi bună pentru decizii și am spus să reluăm discuția ulterior.”

„Pe noi nu ne va găsi ca parteneri de lungă durată”

Întrebat dacă actuala coaliție mai funcționează, liderul PSD a răspuns că „în mare parte, da”, dar a avertizat că partidul nu va accepta o colaborare dezechilibrată:

„Dorința de a impune doar o anumită cale, fără să ții cont de ceilalți parteneri, pe noi nu ne va găsi ca parteneri de lungă durată.

Dacă vrei să guvernezi alături de PSD, trebuie să ții cont de propunerile noastre. Nu suntem aici doar să aplaudăm, ca în Coreea de Nord.”