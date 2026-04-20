Sorin Grindeanu: Șobolanii din cămară sunt cei care așteaptă să pună mâna pe CEC, Hidroelectrica, Salrom, Romgaz și pe celelalte companii strategice românești

Sorin Grindeanu a declarat că, în ultimele zece luni, partidul și-a diluat identitatea de stânga stând la masă cu cineva care doar taie de peste tot și nu pune nimic în loc. Grindeanu a afirmat că românii le spun social-democraților pe stradă că ei îl țin în fruntea Guvernului pe cel care taie, închide și dă afară.

Mai mult, acesta a susținut că a gira la nesfârșit austeritatea rece este o formă de trădare a propriilor valori. El a spus că PSD trebuie să decidă dacă va rămâne într-o formă de guvernare în care partidul este, după caz, fie sac de box, fie un rezervor de voturi care să asigure majoritatea pentru ceea ce a numit „Planul Bolojan de distrugere”.

Președintele PSD a adăugat că a bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru partid. El a spus că mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat. Grindeanu a afirmat că PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce i se distruge sistematic baza socială.

Liderul social-democrat a continuat discursul spunând că este inadmisibil ca cineva cu 10 sau 12% să dea ordine celui cu 28%. De asemenea, a declarat că este inadmisibil ca oameni pe care nu i-a votat nimeni să ia decizii cruciale în Guvern și că nu poate continua la nesfârșit cu cineva care nu înțelege că dialogul cu partenerii, sindicatele și patronatele nu este un favor, ci o obligație.

Grindeanu si „cămara cu șobolani”

În plus, a prezentat apoi ceea ce el a numit „nota de plată a Planului Bolojan de distrugere”. El a declarat că actualul premier a preluat o economie pe creștere și în doar șase luni a dus-o în recesiune tehnică. Potrivit spuselor sale, creșterea economică a scăzut de la +1% în trimestrul doi din 2025 la -1,9% în trimestrul patru, cea mai mare scădere post-pandemie.

În alta ordine de idei, liderul PSD a afirmat că 54.000 de români și-au pierdut locul de muncă în mandatul Bolojan, că inflația s-a dublat la 10% și că pensile au înregistrat cea mai dură depreciere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani.

Nu în ultimul rând, Grindeanu a reamintit episodul că răspunsul premierului la aceste date este că a aprins lumina în cămară și a dat de șobolani. El a declarat că Bolojan i-a văzut, de fapt, pe cei care așteaptă să pună mâna pe CEC, Hidroelectrica, Salrom, Romgaz și pe celelalte companii strategice românești, iar acest lucru, a spus Grindeanu, se numește jaf.