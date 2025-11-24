Strategia Națională de Apărare 2025-2030: Nicușor Dan merge miercuri în Parlament pentru aprobare

„În conformitate cu prevederile art. 88 din Constituţia României, republicată, doresc

să adresez Parlamentului un mesaj referitor la Strategia Naţională de Apărare a României.

Vă propun ca data prezentării mesajului în ședinţa reunită a celor două Camere ale Parlamentului să fie 26 noiembrie 2025”, a transmis Nicușor Dan președinții celor două camere ale Parlamentului, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu.

Documentul a fost trimis comisiilor de Apărare din Camera Deputaților și Senat pentru raport comun si întocmirea proiectului de hotărâre, cu termen miercuri, 26 noiembrie, ora 12.00.

În ședința CSAT de luni, condusă de președintele României, Nicușor Dan, Consiliul a aprobat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, documentul care a fost trimis Parlamentului.

CSAT a analizat și aprobat varianta finală a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, primul document strategic de acest nivel care a trecut și printr-o etapă de transparență publică.

Recomandările primite în această perioadă au fost integrate în forma finală, iar strategia urmează să fie prezentată Parlamentului de președintele României și supusă votului în ședința comună a celor două Camere.