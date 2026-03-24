Tanczos Barna: Cred că OUG privind criza carburanților poate fi aprobată miercuri / Ce spune despre reducerea accizei

Invitat marți seara la Digi24, vicepremierul Tánczos Barna a afirmat că ordonanța de urgență privind măsurile pentru piața carburanților mai are nevoie de consultări în dialog social și în comitetul tripartit, urmând să fie aprobată cel mai probabil miercuri. Oficialul a subliniat că întârzierea nu este semnificativă, dar a admis că măsurile puteau fi adoptate mai devreme.

„Este nevoie de o rundă de discuții în dialog social și în comitetul tripartit. Este o decizie foarte importantă și va avea efecte imediate pe tot ce înseamnă lanț de aprovizionare și de desfacere cu carburanți. Cred că 24 de ore nu sunt un capăt de țară, oricum [OUG] trebuia să vină mai devreme. (…) Cred că mâine (miercuri – n.r.) putem să aprobăm, după ședința de dialog social și după ședința de tripartit, această ordonanță. Poate fi îmbunătățită pentru că trebuie să aducă efecte imediate și la pompă”, a spus vicepremierul marți seara, la Digi24.

Tánczos Barna consideră că obiectivul imediat trebuie să fie oprirea creșterii accelerate a prețurilor la carburanți.

„Din punctul meu de vedere, trebuie să se vadă o scădere sau cel puțin o plafonare a prețului, câteva săptămâni să nu mai crească prețurile. (…) Presiunea inflaționistă a acestor prețuri de carburanți este unul uriaș și dacă vrem cât de cât să păstrăm această șansă de a avea o inflație mai redusă din august, din septembrie, trebuie să avem măsuri efective, a

Vicepremierul a avertizat că, în lipsa unor intervenții pentru a stopa aceste creșteri, presiunea socială ar putea deveni greu de gestionat.

„În același timp este nevoie de o oprire acestei creșteri, pentru că altfel, în societate, presiunea o să fie mult prea mare, poate să ajungă la un nivel de insuportabilitate”, a adăugat acesta.

E nevoie de reducerea accizei?

Întrebat despre soluțiile analizate de autorități, vicepremierul a menționat mai multe variante aplicate și în alte state europene.

„Este una dintre variante”, a spus Tánczos Barna, referindu-se la reducerea accizei. „Am văzut în Europa și varianta reducerii temporare a TVA-ului. Am văzut și plafonarea. Fiecare soluție are avantaje și dezavantaje. Și costă. (…) Sunt țări care sunt în o situație mai bună fiscal-bugetar și își permit o relaxare în cazul carburanților sau compensare mai bună”, a explicat vicepremierul.

În același timp, el a amintit măsurile deja adoptate pentru anumite sectoare economice.

„Și România a luat măsuri, pentru că transportatorii au deja 85 de bani garantați prin compensare pentru a-i ajuta în piețele internaționale – sau europene cel puțin – să concureze în condiții egale cu transportatorii din Bulgaria, din Ungaria, din celelalte țări. Avem și pentru agricultori. Avem și controalele de la ANAF, Consiliul Concurenței, care au mai redus sau au eliminat aproape total specula din piață”, a adăugat Barna.

Adoptarea ordonanței putea avea loc mai devreme

Referitor la momentul oportun pentru adoptarea ordonanței, vicepremierul Tánczos Barna a admis că aceasta putea fi aprobată mai devreme.

„Cred că se putea da săptămâna trecută. Dacă nu s-ar fi suprapus cu bugetul și cu această relativă incertitudine în Parlament cu privire la resursele disponibile pentru Ministerul Finanțelor, cred că se putea da fără nicio problemă săptămâna trecută”, a conchis vicepremierul.

Ședința extraordinară a Guvernului României programată marți, la ora 17:00, a fost amânată după ce Consiliul Economic și Social a întârziat avizarea proiectului. Executivul urma să declare criză pe piața carburanților și să adopte măsuri precum limitarea adaosurilor comerciale, restricționarea exporturilor și controlul prețurilor.