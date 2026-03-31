Traian Băsescu: „România are dreptul să judece altfel decât statele europene relația sa cu America” / Filmuleț cu „o dansatoare din bordel”, exemplu de propagandă de război

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține, într-o intervenție la B1 TV, că relația României cu Statele Unite rămâne esențială pentru securitatea țării, însă atrage atenția că Bucureștiul are propriile limite și interese, diferite de cele ale altor state europene.

Băsescu consideră că România trebuie să rămână un aliat solid al Statelor Unite, dar să își păstreze autonomia decizională și să evite implicarea în conflicte care nu corespund intereselor sale strategice.

România, dependentă de garanțiile de securitate ale SUA

Băsescu a subliniat că România nu își poate permite să ignore relația strategică cu Statele Unite, care sunt garantul securității în Europa.

„Noi toți suntem de acord că Statele Unite sunt garantul securității noastre în Europa. Deci nu cred că poate fi refuzată America în orice condiții”, a declarat fostul președinte.

Cu toate acestea, el a explicat că România se află într-o poziție diferită față de alte state europene, având pe teritoriul său doar capacități defensive, precum scutul antirachetă de la Deveselu, spre deosebire de țări care dețin armament nuclear.

„În timp ce alte state au focoase nucleare, deci arme ofensive pe teritoriul lor, noi avem arme defensive. Avem scutul de la Deveselu, care e o armă defensivă, o armă de apărare. Deci cred că avem dreptul să judecăm puțin altfel decât alte state ale Uniunii Europene sau ale NATO”, a spus Băsescu.

Diferențe față de aliați precum Polonia

În opinia lui Băsescu, comparațiile cu Polonia sau alte state apropiate de administrația Trump trebuie nuanțate, deoarece contextul strategic diferă.

România nu a fost solicitată pentru misiuni militare majore, precum o eventuală intervenție în Golf, iar deciziile de acest tip trebuie analizate în funcție de capacitățile reale și cadrul legal intern.

Critici la adresa lui Donald Trump

Traian Băsescu a fost, de altfel, foarte critic la adresa lui Donald Trump, în special în ceea ce privește abordarea conflictelor internaționale și raportarea la regulile democratice.

Băsescu avertizează că o eventuală intervenție militară americană în Iran ar fi riscantă și ar putea avea consecințe grave.

El a adăugat că o soluție ar fi retragerea rapidă a SUA din regiune și reluarea negocierilor cu Iranul.

„E discutabil cât de repede vrea să plece, dar putea să fie tot o minciună pe care o propagă. Am văzut și un filmuleț de intoxicare care ne arată exact unde vor debarca trupele și o doamnă dintr-un bordel care spune că, dansatoare fiind, a aflat de la militarii care vor debarca… deci este un filmuleț de intoxicare pentru publicul larg în mod cert.

Deci eu cred că Donald Trump, dacă mai are puțin respect pentru țara lui, ar trebui să înceteze imediat ostilitățile, să nu încerce o dezastruoasă debarcare a trupelor terestre în teritoriul iranian, pentru că are puține șanse să reușească”, a spus acesta.

„Îl credem, numai să plece”

Băsescu a sugerat ironic că SUA ar putea revendica victoria pentru a justifica o retragere din conflict:

„Ok, ne spune, îl credem, îi promitem domnului Trump că îl credem, ce ne spune? Că a câștigat, că a distrus flota militară iraniană, că a distrus aviația, că a distrus 10.000 de biective bombardate și așa.

Îl credem, numai să plece! Pentru că în felul ăsta se pot crea condiții de negociere cu Iran, inclusiv pentru eliminarea acelui risc extraordinar pe care îl reprezintă îmbogătirea uranului și realizarea bombelor atomice”.

„Filmuleț de intoxicare” cu „o doamnă dintr-un bordel” și propaganda de război

Fostul președinte a vorbit și despre dezinformarea din spațiul public și a venit cu un exemplu sugestiv:

„Este un filmuleț de intoxicare pentru publicul larg", a spus Băsescu.

Europa vs. stilul politic al lui Trump

Băsescu a mai afirmat că Donald Trump nu înțelege modul în care funcționează democrațiile europene, unde deciziile militare trebuie aprobate de parlamentele țărilor-membre.

Acesta a subliniat că statele europene nu pot trimite trupe în afara teritoriului fără aprobarea legislativă, ceea ce limitează capacitatea de a răspunde rapid unor solicitări externe.

„Domnul Trump nu înțelege că țările Uniunii Europene, care sunt și membre NATO, au nevoie de aprobarea Parlamentelor ca să trimită trupe în afara teritoriului.

El crede că e ca la el care spune eu nu am lege, pe mine nu mă interesează legea internațională, nu mă interesează nimic, eu fac ce vreau.

În țările europene nu funcționează chestiunea cu fac ce vreau, ca dovadă că dânsul face ce vrea și împotriva hotărârilor judecătorești. În Europa nu poți să faci așa ceva”.