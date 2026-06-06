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Nutriționist: „Milioane de oameni își încep ziua în cel mai prost mod posibil”

Pâinea prăjită cu cafea este pentru mulți imaginea clasică a micului dejun. Un nutriționist susține însă că această combinație poate favoriza senzația de foame, oboseala și fluctuațiile de energie pe parcursul zilei, motiv pentru care recomandă alte opțiuni alimentare.
Nutriționist: „Milioane de oameni își încep ziua în cel mai prost mod posibil”
Andreea Tobias
06 iun. 2026, 06:00, Știrile zilei
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Micul dejun cu pâine prăjită, cafea și mezeluri este una dintre cele mai răspândite rutine matinale. Nutriționistul Luis Miralles avertizează însă că această combinație provoacă vârfuri de insulină, oboseală și senzație de foame la doar câteva ore după masă.

De ce este problematică pâinea prăjită dimineața

Miralles spune că feliile de pâine prăjită consumate zilnic sunt de obicei preparate din făină rafinată și însoțite de mezeluri de slabă calitate, conform okdiario.com.

Această combinație generează vârfuri de insulină și o stare de anxietate la câteva ore după masă. Nutriționistul susține că micul dejun de acest tip poate provoca inflamație pe tot parcursul zilei. Mulți oameni consideră normale oboseala sau balonarea de dimineață, fără să le asocieze cu ceea ce mănâncă la prima oră.

Glutenul și intestinul

Specialistul menționează că glutenul din făina rafinată „distruge intestinul”. Îl leagă direct de senzația de disconfort pe care unele persoane o resimt după micul dejun.

Miralles pune la îndoială și recomandările celor care prezintă acest tip de mic dejun drept o opțiune sănătoasă. Susține că agravează problemele metabolice și hormonale.

Ce recomandă în schimb

În locul pâinii prăjite, nutriționistul propune un mic dejun bogat în grăsimi de calitate și proteine: șuncă, slănină, ouă și avocado.

Potrivit lui Miralles, aceste alimente reglează sistemul hormonal și metabolic, mențin energia pentru mai multe ore și reduc nevoia constantă de cafea.

Un mic dejun proteic generează și o senzație de sațietate mai mare, prevenind foamea de la mijlocul dimineții.

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