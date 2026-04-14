Accident grav cu ATV la Petrila, în zona Dealul Crucii. Victima, transportată de urgență cu elicopterul SMURD

Un bărbat a fost grav rănit, marți după-amiază, în urma unui accident produs în timpul deplasării cu un ATV în localitatea Petrila, în zona montană „Dealul Crucii”. Intervenția salvatorilor a fost una complexă, fiind necesar inclusiv sprijin aerian pentru evacuarea victimei.
Gabriel Pecheanu
14 apr. 2026, 19:40, Social

Potrivit autorităților, accidentul s-a produs într-o zonă accidentată, greu accesibilă autospecialelor de intervenție. La fața locului au fost mobilizate echipaje medicale ale SMURD – Detașamentul Petroșani, echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara, precum și salvamontiști din Valea Jiului ai Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara.

Din cauza distanței mari până la locul accidentului și a terenului dificil, salvatorii au solicitat intervenția unui elicopter SMURD pentru evacuarea rapidă a victimei.

Victima, găsită cu fracturi după căderea de pe ATV

La sosirea echipajelor de intervenție, salvatorii au constatat că victima — un bărbat în vârstă de aproximativ 43 de ani — suferise mai multe fracturi și traumatisme în urma căderii de pe ATV.

Bărbatul a primit la fața locului primul ajutor medical calificat, fiind stabilizat și pregătit pentru transport aerian de urgență.

Transport de urgență la spital

După stabilizare, victima a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la UPU Petroșani, unde medicii au efectuat investigații amănunțite și i-au acordat îngrijiri medicale de specialitate.

Autoritățile reamintesc că deplasarea cu ATV-urile în zone montane implică riscuri ridicate, mai ales pe trasee accidentate sau greu accesibile echipajelor de intervenție.

