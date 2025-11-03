Altceva cu Adrian Artene | Gripa și sezonul rece: Când ar trebui să facem vaccinul antigripal?

„Mă întorc la discuția cu momentul când trebuie să facem vaccinarea. Depinde și de ce fac autoritățile pentru a avea vaccinul. Știm bine că mulți dintre români se pot vaccina gratuit – cei ce au complicații, femeile gravide și așa mai departe. (…) Ceea ce a făcut Ministerul Sănătății, și se vede în ultimii ani, este că reușim să procurăm mult mai repede vaccinul. Iar ca perioadă, trebuie făcut în așa fel încât să nu apucăm să ne îmbolnăvim de gripă”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

Medicul a precizat că cetățenii se pot vaccina antigripal oricând în sezonul rece, dacă nu au gripă deja în acest an.

„Da, putem să ne vaccinăm dacă nu am făcut gripă, pentru că sezonul rece ține până în aprilie, dar având în vedere că intensitatea începe să crească prin noiembrie – și că dacă nu uităm la ultimii ani – decembrie și ianuarie sunt lunile cele mai grele, trebuie să facem vaccinul înainte. Mă ales că ne trebuie un interval de timp – probabil de vreo 10 zile – poate un pic mai mult, până avem efectul maxim de la vaccin. Altfel spus, trebuie să ne gândim în așa fel încât să facem vaccinul și să fim protejați”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

Acesta a precizat că, de obicei, la jumătatea lunii octombrie statul începe campania de vaccinare, pentru că este un proces de durată. Acesta spune, că pentru ca o mare parte din populație să se vaccineze, procesul durează cel puțin o lună pentru ca autoritățile să ducă la bun sfârșit aceste campanii.

„Să vaccinezi o mare parte din populație înseamnă că îți trebuie cel puțin o lună. Și atunci pleci din 15 octombrie în 15 noiembrie, în așa fel încât la final de lună noiembrie ești protejat”, spune Adrian Marinescu, medic infecționist.

