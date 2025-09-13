Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit şi mai multe persoane au fost rănite

„În această dimineaţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceştia au fost prinşi de poliţişti în localitatea Branişte”, anunţă IPJ Dolj.

Potrivit sursei citate, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor.

„Având în vedere circumstanţele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale”, se menţionează în finalul comunicatului.