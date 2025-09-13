Prima pagină » Social » Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit şi mai multe persoane au fost rănite

Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit şi mai multe persoane au fost rănite

Un bărbat a murit, patru au fost răniţi şi trei reţinuţi după un conflict pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Poliţia şi procurorii criminalişti au preluat cazul.
Moşteanu despre o eventuală demisie a premierului: „Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască în momentul ăsta”
Moşteanu despre o eventuală demisie a premierului: „Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască în momentul ăsta”
Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de echipament militar către Ucraina
Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de echipament militar către Ucraina
Ucigașul lui Charlie Kirk a fost arestat/ Asasinul este Tyler Robinson, 22 de ani. Mesaje antifasciste găsite pe cartușele acestuia / Autoritățile din Utah cer pedeapsa capitală
Ucigașul lui Charlie Kirk a fost arestat/ Asasinul este Tyler Robinson, 22 de ani. Mesaje antifasciste găsite pe cartușele acestuia / Autoritățile din Utah cer pedeapsa capitală
Accident la Timiş: copil de patru ani şi alţi doi pasageri răniţi într-o coliziune violentă
Accident la Timiş: copil de patru ani şi alţi doi pasageri răniţi într-o coliziune violentă
Povestea din spatele afacerii One United Properties, dezvăluită în premieră de fondatorii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu
Povestea din spatele afacerii One United Properties, dezvăluită în premieră de fondatorii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu
Gabriel Pecheanu
13 sept. 2025, 13:21, Social

„În această dimineaţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceştia au fost prinşi de poliţişti în localitatea Branişte”, anunţă IPJ Dolj.

Potrivit sursei citate, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor.

„Având în vedere circumstanţele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale”, se menţionează în finalul comunicatului.