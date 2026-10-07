Călin și Cristela Georgescu, din nou la DIICOT. Tribunalul București judecă și contestația la sechestrul pe vila din Mogoșoaia

Cristela și Călin Georgescu sunt așteptați la DIICOT începând cu ora 8.30.

Procedura de analizare a dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori a început marți, iar prezența coproprietarilor este necesară în cadrul percheziției informatice.

Călin Georgescu se află în arest preventiv în dosarul în care este cercetat de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii susțin că prejudiciul reclamat în cauză este de 1,1 milioane de euro.

Astfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale va trebui scos din nou din Arestul Central.

Contestație la sechestrul pe vila din Mogoșoaia

Tot miercuri, Tribunalul București are termen pentru contestația depusă de Călin Georgescu față de sechestrul pus de procurori pe vila din Mogoșoaia.

DIICOT a instituit măsura asigurătorie pe 24 septembrie, în vederea recuperării eventualului prejudiciu din dosar. Contestația a fost depusă prin avocații lui Călin Georgescu, iar instanța urmează să decidă dacă măsura asupra imobilului va fi menținută sau ridicată.

În acest dosar, anchetatorii investighează acuzații privind o presupusă înșelăciune în care un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.