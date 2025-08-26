Flăcări înalte de câţiva metri după 4 ore de la izbucnirea incendiului de la Dragonul Roşu

Flăcările se ridică la câţiva metri din clădire şi au cuprins mii de metri pătraţi. Fumul produs este vizibil de la mare distanţă.

Pompierii folosesc tunuri de apă, pentru că nu se pot apropia de structura clădirii, unde riscă să fie surprinşi de fragmentele metalice cuprinse de flăcări.

Autorităţile au emis, marţi seara, un mesaj Ro-Alert din cauza incendiului de la Complexul Comercial Dragonul Roşu.

Potrivit pompierilor, nu sunt locuinţe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum îşi poate schimba direcţia sub influenţa vântului.

Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală este afectată, parţial prăbuşită.

Un incendiu putrernic a izbucnit, marţi seara, la Complexul Comercial Dragonul Roşu din Bucureşti.

Sunt degajări mari de fum şi există riscul să se propage la alte spaţii.

Nu sunt victime.