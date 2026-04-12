Foc puternic la Mănăstirea Bistrița. 10 autospeciale intervin pentru a salva chiliile de la flăcări

Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Mănăstirea Bistrița, localitatea Costești, județul Vâlcea.

Incendiul se manifestă generalizat la acoperișului unei chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Exsită risc de propagare la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 mp, precum și la chiliile învecinate.

Incendiu la Mănăstirea Bistrița: Fără victime

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

Au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere de la ISU Vâlcea, 3 de la ISU Gorj și 1 de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ.

Echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, depunând eforturi pentru limitarea propagării flăcărilor la restul construcțiilor.

Intervenția este în dinamică.