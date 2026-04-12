Foc puternic la Mănăstirea Bistrița. 10 autospeciale intervin pentru a salva chiliile de la flăcări

Alertă în Vâlcea. Un incendiu puternic a izbucnit la Mănăstirea Bistrița. Există risc de propagare la întreaga construcție.
Andreea Tobias
12 apr. 2026, 07:23, Social

Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Mănăstirea Bistrița, localitatea Costești, județul Vâlcea.

Incendiul se manifestă generalizat la acoperișului unei chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Exsită risc de propagare la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 mp, precum și la chiliile învecinate.

Incendiu la Mănăstirea Bistrița: Fără victime

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

Au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere de la ISU Vâlcea, 3 de la ISU Gorj și 1 de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ.

Echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, depunând eforturi pentru limitarea propagării flăcărilor la restul construcțiilor.

Intervenția este în dinamică.

