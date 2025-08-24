Incendiu de vegetație în Ilfov: 7 hectare, o locuință și două mașini afectate

Pompierii din cadrul ISU București – Ilfov intervin duminică pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată pe câmp.

Incendiul s-a extins în zona de pădure și la o locuință din localitatea Țegheș.

Suprafața afectată este de aproximativ 7 hectare.

Pompierii spun că au fost afectate de incendiu o locuință P+1+M și două autoturisme.

La locul incendiului acționează 8 autospeciale de stingere, patru cisterne din cadrul ISU BIF și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Giurgiu.

La ora transmiterii știrii, se acționează în continuare pentru localizarea incendiului. Alimentarea cu apă se realizează la mare distanță, nu sunt surse de apă în apropiere.

Nu sunt victime.

Pompierii spun că din locuința afectată de incendiu au fost scoase mai multe animale, câini și pisici.