Prima pagină » Social » Incendiu de vegetație în Ilfov: 7 hectare, o locuință și două mașini afectate

Incendiu de vegetație în Ilfov: 7 hectare, o locuință și două mașini afectate

O locuință și două mașini au fost afectate de un incendiu care a izbucnit duminică la vegetația uscată în localitatea Țegheș, județul Ilfov. Au fost afectate șapte hectare.
Mesaj RO-Alert din cauza unui incendiu produs la ieșirea din Craiova. Șapte hectare, afectate
Mesaj RO-Alert din cauza unui incendiu produs la ieșirea din Craiova. Șapte hectare, afectate
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție
Tragedie în Argeș: Patru persoane au murit, după ce o mașină s-a răsturnat într-o zonă montană
Tragedie în Argeș: Patru persoane au murit, după ce o mașină s-a răsturnat într-o zonă montană
Premierul Ilie Bolojan, vizită la Chișinău: întâlniri cu premierul Republicii Moldova și cu președinta Maia Sandu
Premierul Ilie Bolojan, vizită la Chișinău: întâlniri cu premierul Republicii Moldova și cu președinta Maia Sandu
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului: Intoleranța, ura și violența nu pot fi soluții
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului: Intoleranța, ura și violența nu pot fi soluții
Laura Buciu
24 aug. 2025, 18:25, Social

Pompierii din cadrul ISU București – Ilfov intervin duminică pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată pe câmp.

Incendiul s-a extins în zona de pădure și la o locuință din localitatea Țegheș.

Suprafața afectată este de aproximativ 7 hectare.

Pompierii spun că au fost afectate de incendiu o locuință P+1+M și două autoturisme.

La locul incendiului acționează 8 autospeciale de stingere, patru cisterne din cadrul ISU BIF și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Giurgiu.

La ora transmiterii știrii, se acționează în continuare pentru localizarea incendiului. Alimentarea cu apă se realizează la mare distanță, nu sunt surse de apă în apropiere.

Nu sunt victime.

Pompierii spun că din locuința afectată de incendiu au fost scoase mai multe animale, câini și pisici.