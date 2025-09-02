Prima pagină » Social » Incendiu în zona ansamblului rezidențial Doi Cocoși din Capitală

Incendiu în zona ansamblului rezidențial Doi Cocoși din Capitală

O dubă încărcată cu polistiren a luat foc marți, în zona ansamblului rezidențial Doi Cocoși, situat pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, provocând un incendiu puternic la fața locului.
Rareș Mustață
02 sept. 2025, 18:36, Social

O dubă încărcată cu polistiren a luat foc marți, în zona ansamblului rezidențial Doi Cocoși, situat pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, provocând un incendiu puternic la fața locului.

Un incendiu a izbucnit marți, în apropierea ansamblului rezidențial Doi Cocoși din Capitală, complex imobiliar deținut de familia omului de afaceri Cristi Borcea.

Flăcările au pornit de la o dubă încărcată cu polistiren, care a fost cuprinsă în întregime de foc.

La fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje de pompieri, care au acționat pentru stingerea incendiului și pentru a preveni extinderea acestuia către clădirile din zonă.

Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă focul a provocat pagube materiale semnificative vehiculului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul.