Koenigsegg Jesko „Cobyx”, un bolid de lux ce costă peste 4 milioane de dolari, lansat în premieră mondială la București

În Piața Constituției din Capitală a avut loc o lansare spectaculoasă: hypercarul Koenigsegg Jesko “Cobyx”, un model ultra-rar, a fost prezentat în premieră la nivel mondial.
Iulian Moşneagu
21 sept. 2025, 20:00, Social

Mașina de lux Koenigsegg Jesko „Cobyx”, un model ultra-rar cu o valoare estimată la peste 4 milioane de dolari, a fost prezentată în premieră mondială, sâmbătă seară, în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului.

Modelul este produs într-o serie extrem de limitată, de numai 125 de exemplare la nivel global.

Automobilul este echipat cu un motor V8 twin-turbo de 5,0 litri, reconfigurat față de versiunile anterioare, care dezvoltă 1.280 de cai-putere cu benzină convențională și până la 1.600 de cai-putere atunci când este alimentat cu biocombustibil E85. Transmisia este una specială, Koenigsegg Light Speed Transmission (LST), cu 9 trepte, proiectată integral de constructor.

Prezentarea a avut loc în cadrul evenimentului iMapp Bucharest, organizat de Primăria Capitalei, care a reunit spectacole de artă digitală, muzică și o paradă de mașini din cadrul Gumball 3000.

Publicul a asistat la defilarea mașinii de lux, aplaudând designul spectaculos și sunetul impresionant al motorului.