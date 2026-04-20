Prima pagină » Social » Manifestație în Piața Victoriei, în sprijinul lui Ilie Bolojan. Premierul le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă: „Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă”

Câteva sute de persoane s-au adunat, luni seară, în Piața Victoriei din Capitală, pentru a manifesta în sprijinul premierului Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor politice generate de decizia PSD de a-i retrage sprijinul.
Kelemen Hunor: Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL
Fritz, despre evenimentul de luni al PSD: Un spectacol cinic și grotesc
Bolojan, după decizia PSD: Voi continua să exercit mandatul de premier
Olguța Vasilescu, după votul PSD anti-Bolojan: următoarea mutare politică îi aparține lui Nicușor Dan
Ce urmează după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan. Ce spune Grindeanu
Iulian Moşneagu
20 apr. 2026, 20:36, Social

UPDATE: 21:30 Bolojan le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă

Ilie Bolojan a declarat, după ce PSD i-a retras sprijinul, că va continua să exercite mandatul de premier.

Ulterior, acesta a transmis pe Facebook că le mulțumește celor care i-au arătat susținere.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au arătat susținere ieșind în această seară în stradă, dar și pe rețelele sociale. Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă, pentru o Românie onestă, pentru o Românie fără privilegii și fără sinecuri”, a scris Ilie Bolojan.

UPDATE 20:50: Numărul participanților din Piața Victoriei scade, iar în zonă mai sunt aproximativ 150 de persoane.

UPDATE: În jurul orei 20:30, în Piața Victoriei se aflau aproximativ 300 de persoane.

Știrea inițială: Câteva sute de persoane s-au adunat, luni, de la ora 18:00, în Piața Victoriei, pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan.

Manifestanții au criticat PSD, spunând că miniștrii partidului nu ar trebui să atace deciziile Guvernului din care fac parte, ci să contribuie la rezolvarea problemelor economice.

O parte dintre participanți au spus că perioada recentă a fost dificilă, din cauza creșterii prețurilor și taxelor, dar că măsurile luate de Guvern sunt necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

De asemenea, câteva persoane au protestat în fața sediului Partidului Social Democrat.

PSD a votat pentru retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan

După anunțarea rezultatului, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD va acționa în zilele următoare.

„Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Am înțeles acest lucru și eu și Claudiu și prin vicepreședinții și toată conducerea partidului vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa”, a declarat Grindeanu.

Ilie Bolojan ar fi transmis, în discuții interne din acestă seară din PNL, că toate măsurile importante adoptate de coaliție, inclusiv cele nepopulare, au fost decise de comun acord, iar încercările PSD de a sugera că unele decizii au fost luate unilateral de partenerii de guvernare „nu au legătură cu realitatea”, potrivit unor surse politice.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
Gandul
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Cine va guverna România: scenariile posibile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan
Libertatea
Piure de cartofi pufos. Un singur ingredient îi dă și un gust savuros! Rețeta completă
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor