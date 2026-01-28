Mascații au descins la doctorul Cristian Andrei. Medicul este acuzat de viol și agresiuni sexuale

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare, miercuri, trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, dar și în Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

În urma probatoriului administrat a reieșit faptul că, în perioada 1 iulie 2004 – 10 noiembrie 2025, medicul Cristian Andrei ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, și nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, în perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate femei, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că ar avea calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare.

Totodată, din cercetări a rezultat că, în perioada 21 octombrie 2019 – 15 martie 2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în municipiul București, Sectorul 1, al cărui președinte ar fi Cristian Andrei ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică.

În același context și interval de timp, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol, constând în aceea că, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, ar fi întreținut raport sexual cu aceasta.

De asemenea, la data de 9 ianuarie 2024, în cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul aceluiași institut, cu punct de lucru în sectorul 2, profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte persoane vătămate, aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfășurării unui joc psihologic, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia, constând în cuprinderea de brațe și sărutarea forțată.

Anchetatorii mai spun că în 24 ianuarie 2024, în același loc, bărbatul ar fi încercat să comită o infracțiune de agresiune sexuală, prin constrângere, prin aceea că i-ar fi prins mâna persoanei vătămate și ar fi încercat să i-o aşeze, peste haine, pe zona lui genitală, iar ulterior ar fi încercat să o sărute, luând-o în brațe și strângând-o cu putere.

Totodată, la data de 18 noiembrie 2024, la sediul institutului cu un alt punct de lucru din Sectorul 1, folosindu-se de autoritatea funcției și de relația de subordonare față de o a treia persoană vătămată, studentă care desfășura activități practice sub coordonarea sa, bărbatul ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, constând în atingerea acesteia pe sub haine, iar ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forțate, împiedicând persoana vătămată să se apere.

Astfel, au fost puse în executare miercuri trei mandate de percheziție domiciliară. Cristian Andrei a fost depistat la casa de vacanță din județul Dâmbovița și urmează să fie dus la audieri. Față de acesta vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, sub supraveghere Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.