Mobilier vandalizat într-un parc din Bistrița. Primarul încearcă să-i găsească pe tinerii din imagini

Imaginile sunt suprinse în părculețul din zona Subcetate din Bistrița. În videoclipul publicat, vineri seară, de primar pe Facebook, se vede cum un tânăr stă urcat cu picioarele pe bancă. Ulterior, acesta coboară, și luând o scândură căzută de pe bancă, începe să lovească ceea ce pare a fi o țâșnitoare.

Țâșnitoarea se sparge, iar apa curge pe o distanță de câțiva metri. În videoclip apar și alți doi adolescenți. O fată, care a interacționat cu făptașul, dar și un alt adolescent care stă pe un aparat de fitness exterior din parc.

„Din păcate, unii copii au ales să se distreze distrugând mobilierul urban, așa cum se poate vedea în imagini. Mi-aș dori ca acești copii să înțeleagă că distrugerea nu este o formă de distracție și că respectul pentru lucrurile care ne aparțin tuturor se învață de la cele mai mici vârste”, spune primarul din Bistrița, Gabriel Lazany, în mesajul său.

Primarul a precizat că parcul a fost amenajat ca cei mici să aibă unde să se joace, tinerii să petreacă timp împreună, iar adulții să se bucure de un spațiu plăcut.

Acesta a mai afirmat că „este păcat să vedem astfel de comportamente”, dar și că mobilierul distrus nu mai poate fi acum folosit nici de alții.

Primarul i-a îndemnat pe cetățenii care îi cunosc pe tinerii vizați să ofere informații Primăriei sau Poliției Locale pentru a-i găsi pe tineri.

„Dacă cineva îi recunoaște pe cei din imagini, îl rugăm să ne ajute cu informații, printr-un mesaj privat pe Messenger sau telefonic la dispeceratul Poliției Locale Bistrița (…)”, mai transmite Lazany.