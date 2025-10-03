Momentul în care un copac este doborât de vânt peste mașini aflate în mers, în București

Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere montată într-o curte și arată cum trunchiul cade brusc pe carosabil, lovind două mașini, relatează B365.

Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă circulația a fost blocată temporar până la intervenția echipajelor ISUBIF, care au degajat zona.

Incidentul are loc în contextul avertizării cod portocaliu de vânt și ploi emisă pentru Capitală și au provocat deja căderi de copaci în mai multe cartiere.

Un alt arbore s-a prăbușit pe o linie de tramvai, blocând circulația vehiculelor STB pe liniile 7, 11, 19, 23 și 25.

Meteorologii anunță că vremea extremă va continua până vineri seara, cu ploi abundente și vânt puternic.

ISU București-Ilfov a anunțat vineri dimineață că între orele 6.00 și 10.00 pompierii au avut 86 de intervenții în București și Ilfov.

76 dintre acestea au fost în București, din care 60 îndepărtarea unor copaci căzuți, 10 pentru elemente de construcție desprinse și 6 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 74 de autoturisme.