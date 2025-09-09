O copilă de 13 ani din Gorj, obligată de mamă şi bunică să întreţină relaţii sexuale cu un fost învăţător

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Gorj, au documentat faptele a două femei, de 37 şi 59 de ani. Acestea sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori. Ele au obligat o copilă de 13 ani – fiica, respectiv nepoata – să întreţină relaţii sexuale cu un bărbat de 71 de ani, fost învăţător. Şi bărbatul este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor şi folosirea serviciilor unei persoane exploatate.

„Din probele administrate a rezultat că, în perioada 2024 – 2025, în scopul obţinerii de beneficii materiale, femeia de 37 de ani ar fi exploatat sexual o victimă, de 13 ani (membră a familiei sale), înlesnindu-i întreţinerea de raporturi şi acte sexuale cu bărbatul în vârstă de 71 de ani. Cercetările au reliefat că acesta ar fi profitat şi de poziţia de autoritate asupra victimei minore, care, pentru o perioadă de timp, s-ar fi aflat în supravegherea şi educarea sa”, arată, marţi, Poliţia Gorj.

Copila de 13 ani este fiica femeii de 37 de ani, respectiv nepoata femeii de 59 de ani, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Se pare că cele două femei adulte ar fi primit bani atât pentru serviciile sexuale prestate de ele însele pentru bărbatul de 71 de ani, cây şi pentru că ofereau fata de 13 ani aceluiaşi bărbat.

În urma a patru percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti, au fost descoperite şi ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus reţinerea celor trei persoane. Duminică, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Gorj a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 71 de ani şi a femeii de 37 de ani, pentru 30 de zile, conform propunerii formulate de către procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Gorj.

Minora a fost instituţionalizată într-un centru al DGASPC Gorj.