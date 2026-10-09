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O mamă din Constanța a trăit spaima vieții ei: se pregătea să-i facă baie copilului, când a văzut un șarpe

O mamă din Medgidia a găsit un șarpe în cadă, când se pregătea să-i facă baie copilului ei. Speriată, femeia a chemat jandarmii.
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Daiana Rob
09 oct. 2026, 20:24, Social
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Mama a găsit șarpele în timp ce se pregătea să-i facă baie copilului, atunci când a văzut șarpele încolăcit în jurul furtunului de duș.

Speriată, mama a sunat la 112, potrivit Jandarmeriei Române.

Jandarmii au intervenit la fața locului, au capturat șarpele și l-au eliberat în afara orașului, departe de zona locuită.

Nu este singura intervenție a jandarmilor de acest gen. În iulie anul acesta, un alt șarpe a fost scos din jandarmi tot din baia unei locuințe, însă, de această dată, din județul Olt.

De asemenea, anul trecut, membrii unei familii din Constanța, însă din localitatea Lazu, au găsit un liliac în apartament. Și atunci, jandarmii au intervenit pentru a captura mamiferul zburător.

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