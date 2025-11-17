O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată preventiv | RO-Alert emis. Avertismentul de ultimă oră

UPDATE Avertismentul specialiștilor: o eventuală explozie ar putea produce o energie cât o bombă nucleară

Surse tehnice, consultate de Mediafax, estimează că energia chimică stocată în cele 4.000 de tone de GPL este echivalentă, teoretic, cu zeci de mii de tone de TNT, însă subliniază că, în practică, doar o parte din această energie s-ar putea transforma într-o undă de șoc, în funcție de scenariul de evoluție a incendiului.

Dincolo de denumire, GPL-ul este, în esenţă, energie chimică stocată. Calorific, 4000 de tone de GPL înseamnă cam 1,8 × 10¹⁴ jouli. Tradus în limbajul cu care suntem obişnuiţi din filme şi din istorie, asta dă un echivalent de aproximativ 44 000 de tone TNT.

UPDATE 11:42 RO-Alert emis pentru zona localității Plauru

Astăzi, la ora 11:37, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona localității Plauru, ca urmare a pericolului iminent de explozie.

Cetățenii din zonă sunt rugați să respecte cu strictețe măsurile dispuse de autorități, inclusiv cele privind evacuarea, și să evite deplasarea în perimetrul indicat, pentru siguranța proprie.

Recomandăm populației să urmărească în continuare comunicările oficiale și să se conformeze instrucțiunilor transmise de autoritățile competente.

De asemenea, circulația în zona a fost oprită.

UPDATE Ce spune ISU Tulcea

În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației, a transmis ISU Delta Tulcea. Populația a fost evacuată.

„Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație. Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare. Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ. Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale”, a precizat ISU Tulcea.

În plus, ISU menționează că „măsura de evacuare este una preventivă, ținând cont specificul încărcăturii. Teritoriul țării noastre nu este afectat de incendiu”.

Știrea inițială:

Autorităţile din România sunt în alertă după ce o navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă.

Vaporul a luat foc și este pericol de explozie. Acesta arde lângă malul ucrainian al Dunării.

În apropiere se află localitatea tulceană Plauru din comuna Ceatalchioi.

Autoritățile române au decis să-i evacueze pe locuitorii satului Plauru.

Rușii au lansat în noaptea de duminică spre luni mai multe atacuri asupra localităților ucrainene din zona Dunării. În timpul atacurilor, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RO Alert.