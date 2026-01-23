Peste 200 de elevi și profesori, evacuați dintr-un liceu din Slatina din cauza mirosului de gaz

Pompierii din cadrul ISU Olt au fost sesizați că este miros de gaze în municipiul Slatina, pe strada Aleea Rozelor, zona Liceului Nicolae Titulescu Slatina.

Au fost evacuate, preventiv, 223 de persoane (elevi, cadre didactice și personal auxiliar).

La fața locului se află echipaje din cadrul Detașamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru cercetare chimic, biologic, radiologic și nuclear, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție. De asemenea, la fața locului se află două echipe Distrigaz.