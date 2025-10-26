Președintele Nicușor Dan ajunge la Catedrala Mântuirii Neamului împreună cu familia | Mezinul familiei fuge pentru scurt timp pe esplanadă

Președintele Nicușor Dan a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului cu puțin timp înainte de slujba de sfințire.

Familia președintelui a fost întâmpinată de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe.

În solemnitatea momentului, mezinul familiei profită de neatenția părinților și încearcă să fugă pe esplanadă, însă mama sa îl „recuperează”, spre deliciul audienței.

Personalități ale lumii politice și artistice sunt prezente la importantul moment al sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului, de la președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la fostul premierul Marcel Ciolacu, la Dăncilă, Orban, Adrian Severin, George Becali, președinți de consilii județene.

Mii de pelerini din toată țara participă la acest eveniment.

Informații de context

Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, preotul Adrian Agachi, la eveniment vor participa câteva mii de pelerini care vor veni în București cu ajutorul eparhiilor, fără a avea o estimare a numărului de credincioși care vin individual sau turiștii aflați în capitala României.

„Nu avem cifre nici măcar la nivel estimativ, în afară celei oficiale de 8.000 de persoane care aparțin grupurilor organizate din eparhii și care vor participa la evenimentul din 26 octombrie din spațiul esplanadei (piațetei). Aceste grupuri au fost organizate in prealabil de fiecare eparhie din țară. În rest nu dispunem de alte date sau informații”, a declarat Adrian Agachi, contactat de Mediafax.

Conducerea Asociației Incoming România (AIR), care reunește peste cincizeci de touroperatori români specializați în turismul de incoming, respectiv primirea de turiști străini, a transmis, pentru Mediafax, că așteaptă cu deosebit interes inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului și intrarea acestui obiectiv major de interes național în fluxul turistic internațional.