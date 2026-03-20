Tânără obligată să întrețină relații sexuale cu 20 de bărbați pe zi, în Ploiești

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Ploiești au reținut doi inculpați, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 28 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism.

Anchetatorii au probe că, în luna februarie 2026, inculpații au recrutat, în scopul exploatării sexuale, o victimă, pe care au obligat-o la practicarea prostituției în Ploiești.

„Inculpații au adăpostit și transportat persoana vătămată în diverse locații, unde aceasta a fost determinată, prin constrângere, exercitarea de violențe și amenințări, să întrețină raporturi sexuale cu diverși clienți contra unor sume de bani. De asemenea, cei doi inculpați au exercitat asupra persoanei vătămate un control permanent, interzicându-i să dețină un telefon personal, pentru ca aceasta să nu poată pleca sau să ia legătura cu persoane care i-ar putea oferi ajutor. Identificarea clienților era realizată, în principal, de către inculpat, fie prin abordarea directa a acestora în diverse locații publice, fie prin intermediul unor posturi telefonice publicate pe un site, el fiind cel care stabilea tarifele pentru serviciile oferite clienților de către persoana vătămată”, arată DIICOT.

Din actele de urmărire penală a reieșit că până la data de 18 martie 2026, victima a fost obligată să întrețină acte și raporturi sexuale cu 15-20 de clienți pe zi, context în care inculpații și-au însușit integral sumele obținute de aceasta, respectiv un total de 100.000 lei.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus, joi, arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.