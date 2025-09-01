Washington Post: Planul Statelor Unite pentru Gaza prevede mutarea întregii populații după război

Statele Unite își propun să relocheze întreaga populație a Fâșiei Gaza după încheierea conflictului, relatează Washington Post, citat de AFP.

Teritoriul palestinian ar urma să fie administrat de americani timp de zece ani, cu scopul de a fi transformat într-un centru turistic și tehnologic.

Documentul de 38 de pagini, consultat de ziarul de presă american, propune mutarea „voluntară” a celor aproximativ două milioane de locuitori în alte țări sau în zone securizate din Gaza, în timp ce se realizează reconstrucția.

Persoanele care acceptă relocarea ar primi 5000 de dolari în numerar, plus asistență pentru patru ani de chirie și un an de alimente, conform planului publicat de Washington Post.

Proprietarilor de terenuri li s-ar oferi „jetoane digitale”, ce pot fi folosite pentru a finanța o nouă viață în altă parte sau schimbate cu un apartament într-unul dintre cele șase până la opt noi „orașe inteligente, alimentate de inteligență artificială” planificate în Fâșia Gaza.

Teritoriul palestinian ar intra sub controlul unei entități numite Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, sau GREAT Trust, pe durata reconstrucției.

Planul prevede ca acest organism să conducă timp de zece ani, apoi să fie înlocuit de o „entitate palestiniană reformata și deradicalizată”.

Washington Post mai scrie că planul a fost conceput de câțiva israelieni din spatele Gaza Humanitarian Foundation (GHF), o organizație privată susținută de Israel și Statele Unite, creată pentru a distribui ajutoare alimentare.

Asociația GHF este ținta multor critici venite din partea observatorilor și activiștilor din domeniu.

În februarie, Donald Trump a propus ca Statele Unite să preia Fâșia Gaza și să o transforme în „Riviera Orientului Mijlociu”, după ce locuitorii săi ar fi mutați în Egipt și Iordania.

Propunerea a primit susținere din partea extremei drepte israeliene, dar cu toate acestea, a fost respinsă de țările arabe și de majoritatea statelor occidentale. ONU a avertizat că o astfel de mișcare ar conduce la o posibilă „epurare etnică” în Gaza.