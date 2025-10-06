Gigi Becali, despre Călin Georgescu: Fac tovărășie cu el dacă termină cu prostiile eretice. Trezirea în conștiință nu se face cu „bagabonțeală” pe TikTok

„Eu nu fac asociere cu Georgescu. Ori îl susțin pe el, ori mă susține el pe mine – nu tovărășie cu el!”, a spus Becali, precizând că sprijinul său ar avea scopuri politice clare. „Ori îl susțin eu ca să scăpăm de Simion, ori mă susține el pe mine să scape de pușcărie. Să scape, că după aia îi dau eu grațiere. Eu când dau cuvântul, e cuvânt!”, a adăugat finanțatorul FCSB.

Întrebat dacă este dispus să colaboreze cu Călin Georgescu, Becali a lăsat o portiță deschisă, dar cu o condiție: „Nu tovărășie cu el! Sau… fac tovărășie cu el, dar doar ca să-l învăț ce înseamnă credința, să-i spun ce e ortodoxia. Și dacă înțelege și termină cu prostiile alea eretice, atunci fac și tovărășie.”

Referindu-se la declarațiile publice ale lui Georgescu, Becali a criticat modul în care acesta abordează subiectele religioase:

„El, când vorbește despre credință, voi nu pricepeți! Vorbește cu Cristoiu, cu Tucă — păi ăia habar n-au, «maestre în sus, maestre în jos!» Habar n-au! El vorbește de trezirea în conștiință… păi, bă, trezirea în conștiință nu se face cu bagabonțeală (n.r. vagabonțeală) pe TikTok.”