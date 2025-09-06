Portugalia învinge Armenia cu 5-0 în calificările pentru Cupa Mondială. Ronaldo a ajuns la 140 de goluri pentru națională

Echipa națională a Portugaliei a câștigat sâmbătă seară, cu scorul de 5-0, meciul în deplasare împotriva Armeniei. Meciul a făcut parte din grupa F a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.

Partida de la Yerevan a început excelent pentru lusitani. În minutul 10, Joao Felix a înscris după o pasă venită de la Joao Cancelo. La scurt timp de la acest moment, Cristiano Ronaldo a dat golul important pentru 2-0, în minutul 21.

În minutul 32, Joao Cancelo a urcat scorul la 3-0, după ce a primit o pasă decisivă de la Joao Felix.

Repriza a doua a debutat cu o reușită istorică pentru Cristiano Ronaldo. În minutul 46, jucătorul portughez a marcat golul cu numărul 140 pentru echipa națională. Ultima lovitură a meciului a aparținut din nou lui Joao Felix, care în minutul 62 a înscris spectaculos cu călcâiul. Fluierul final a surprins un moment fantastic, meciul Portugalia – Armenia terminat cu 5-0.