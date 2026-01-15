„Este clar că Trump vrea să cucerească Groenlanda”, afirmă Danemarca după întâlnirea de la Casa Albă

Într-o întâlnire intensă la Casa Albă între reprezentanți ai Statelor Unite, Danemarcei și Groenlandei, pozițiile privind viitorul strategic al insulei arctice au rămas profund divergente. Washingtonul, reprezentat de vicepreședintele J. D. Vance și de secretarul de stat Marco Rubio, și Copenhaga, însoțită de oficialii groenlandezi, au purtat discuții care au durat o oră și jumătate, dar nu au reușit să elimine discordia fundamentală dintre părți, scrie El Pais.

Vivian Motzfeldt, reprezentanta Guvernului Groenlandei, a formulat esența mesajului venit din Nuuk în termeni simpli și direcți: „Putem colabora, dar nu vrem să aparținem Statelor Unite”. Aceasta a subliniat că, deși autonomia și cooperarea cu aliații sunt importante, respectul față de autodeterminarea groenlandeză este nenegociabil.

Lars Løkke Rasmussen, ministrul de Externe al Danemarcei, a reiterat aceeași poziție la o conferință de presă ulterioară la ambasada daneză din Washington. El a spus că discuțiile au fost „franche” și cordiale, dar că „nu au reușit să schimbe poziția americană”. Rasmussen a respins ferm ideea cedării suveranității și a precizat că susținerea populației groenlandeze pentru actualul cadru politic rămâne solidă.

De partea sa, administrația americană condusă de președintele Donald Trump pune accent pe securitatea națională, argumentând că Groenlanda are o importanță strategică esențială în contextul rivalității cu Rusia și China în regiunea arctică. Trump afirmă că insula, bogată în resurse minerale și poziționată geografic avantajos, trebuie controlată de Washington pentru a contracara influența puterilor străine și a proteja infrastructura de apărare americană.

Înainte de întâlnire, Trump a publicat mesaje pe rețeaua sa de socializare, solicitând NATO să preseze Danemarca să „cedeze” controlul Groenlandei și subliniind că, fără aceasta, „China sau Rusia ar putea prelua controlul”. Aceste declarații au intensificat tensiunile și au ridicat semne de întrebare în rândul aliaților despre coeziunea alianței transatlantice.

Pe fondul discuțiilor diplomatice, Danemarca a anunțat deja întărirea prezenței militare în Groenlanda, desfășurând exerciții în cooperare cu NATO pentru a consolida „capacitatea de a opera în condițiile dificile ale Arcticului”. Scopul oficial al acestor operațiuni este dublu: să răspundă preocupărilor de securitate ale partenerilor și să evidențieze angajamentul Copenhagăi și al aliaților săi față de stabilitatea regiunii.

În final, deși a fost format un grup de lucru menit să abordeze îngrijorările ambelor părți, diferențele de bază privind suveranitatea și controlul Groenlandei rămân puternice. Oficialii danezi și groenlandezi sunt fermi în poziția lor: cooperare strategică da, dar în niciun caz renunțare la autodeterminare sau integrare în Statele Unite.