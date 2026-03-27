Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Robert Fico: Relația dintre România și Slovacia este una solidă

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, după întâlnirea cu omologul său slovac, Robert Fico, că relația bilaterală este una solidă, fiind susținută de cooperarea economică, coordonarea în domeniul securității și proiecte comune în infrastructură și energie.
Radu Mocanu
27 mart. 2026, 13:48, Politic

„Discuțiile noastre de astăzi au arătat că relația dintre România și Slovacia este una solidă, construită pe legături istorice, culturale și economice puternice”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, după întâlnirea cu Fico. 

Potrivit premierului român, discuțiile au vizat atât consolidarea relațiilor bilaterale, cât și teme de interes regional și internațional, inclusiv securitate. 

Cooperarea economică

Ilie Bolojan a evidențiat importanța cooperării economice, declarând: „În ultimii 10 ani, comerțul bilateral s-a dublat, iar pentru anul 2025 estimăm un nivel de aproximativ 4,8 miliarde de euro. Trebuie să valorificăm mai bine oportunitățile existente, inclusiv cele europene, pentru a dezvolta comerțul și investițiile reciproce”. 

Conectivitatea energetică și rutieră

Un alt punct al discuțiilor a fost conectivitatea, atât în domeniul energetic, cât și al transporturilor. „În energie ne coordonăm ca să dezvoltăm mai repede legăturile de transport al energiei electrice între țările noastre și de asemenea colaborăm pentru scăderea prețurilor la energie. Conectivitatea rutieră dintre țările noastre va fi mai bună prin realizarea proiectului Via Carpatia, un coridor strategic care leagă nordul de sudul Europei și este esențial să grăbim finalizarea lucrărilor”, spune Bolojan. 

Apărare și securitate

În domeniul apărării, premierul a reafirmat angajamentul României pentru consolidarea flancului estic. „În apărare rămânem angajați în consolidarea prezenței NATO pe flancul estic și la mare neagră. O dovadă în acest sens este participarea militarilor români la grupul de luptă multinațional NATO din Slovacia”, spune prim-ministrul român. 

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat atât Războiul din Ucraina, cât și situația din Orientul Mijlociu. Bolojan a atras atenția asupra riscurilor generate de blocarea transportului maritim în strâmtoarea Ormuz, avertizând despre impactul asupra securității și piețelor energetice globale.

Bolojan a anunțat și semnarea unui memorandum. „Astăzi am semnat Memorandumul privind cooperarea culturală, care va duce la mai multe colaborări între instituții, schimburi de artiști și experți, proiecte comune și participări la târguri și festivaluri”, declarat șeful Guvernului. 

