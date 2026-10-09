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Luca Niculescu anunță finalizarea tehnică a aderării la OCDE: România este prima dintre țările candidate

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat vineri că România a încheiat practic procesul tehnic de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și se află pe primul loc dintre cele opt state aspirante.
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Radu Mocanu
09 oct. 2026, 20:33, Politic
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Luca Niculescu a evidențiat miza strategică a aderării României la OCDE, subliniind că apartenența la acest organism internațional va aduce vaste beneficii țării. 

„Sunt 38 de state în clipa de față, de pe mai multe continente, Europa, America de Nord, câteva din America de Sud, Australia, Noua Zeelandă. Dar îți aduce mai multe investiții, îți aduce mai ales o guvernare mai bună. Este cea mai bună școală de guvernare care există în lume. S-au făcut peste 100 de reforme în România în cadrul acestui proces de aderare”, a declarat Luca Niculescu, vineri, la Digi24. 

Lider detașat între cele opt state candidate

Premierul desemnat a precizat că în cadrul efortului de aderare a colaborat cu toate partidele și instituțiile statului, punctând că procesul tehnic de accedere este gata, România fiind în fruntea țărilor candidate la OCDE.

„am lucrat împreună cu echipa de la Ministerul Afacerilor Externe, am lucrat cu toate, aproximativ toate partidele politice, cu toate instituțiile din România. Și, dacă vreți să spun și acest lucru, în clipa de față sunt 8 state care aspiră să acceadă, să intre în OCDE. România este prima dintre ele care practic a terminat procesul de aderare. Deci, tehnic vorbind, noi suntem gata. Tehnic vorbind, suntem gata”, a mai spus Niculescu. 

Acesta a menționat că mai există un aspect care trebuie rezolvat și că sunt necesare eforturi suplimentare, pe care speră să le poată realiza alături de un guvern cu puteri depline. 

„Mai este un mic detaliu pe care trebuie să-l rezolvăm. Mai trebuie făcute niște eforturi și le vom face cu un guvern cu putere deplină”, a continuat Niculescu. 

OCDE, proiect de țară

De asemenea, premierul desemnat a evidențiat colaborarea strânsă dintre instituțiile statului, Parlament și partidele politice, comparând procesul cu aderarea la NATO și UE. 

„Partidele au știut despre ce este vorba, dar și-au dat seama că este un proiect de țară. Așa cum a fost aderarea la NATO, așa cum a fost aderarea la Uniunea Europeană, și-au dat seama că acest lucru înseamnă bine, înseamnă mult bine pentru România”, a conchis Niculescu. 

Luca Niculescu a fost numit în 2022 secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. 

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