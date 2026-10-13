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Ministerul Sănătății are nevoie de 800 de milioane de lei. Cseke Attila: Nu se mai poate aștepta

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a prezentat marți situația bugetară a instituției, subliniind că există o nevoie urgentă pentru realizarea unei recitficări bugetare, avertizând că în lipsa primirii unor noi fonduri, Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) și serviciile de ambulanță ar putea să nu mai funcționeze începând din noiembrie.
Ministerul Sănătății are nevoie de 800 de milioane de lei. Cseke Attila: Nu se mai poate aștepta
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
13 oct. 2026, 13:47, Politic
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Ministrul Cseke Attila a declarat că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară, întrucât acesta a epuizat pârghiile legale și fondurile pe care le avea la dispoziție pentru a asigura finanțarea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății. 

„Nu se mai poate aștepta, nu mai există niciun fel de prerogativă a ministrului Sănătății, indiferent că este interimar sau e cu mandat plin, de a mai muta sume de bani dintr-un titlu în altul, pentru că nu mai avem de unde să luăm aceste sume de bani. De unde am putut să luăm, am făcut aceste transferuri. De aici încolo, doar un guvern cu mandat plin poate să facă aceste lucruri”, a declarat Cseke. 

Urgența absolută pentru noiembrie

Ministrul a spus că necesarul financiar total pentru instituțiile finanțate direct de Ministerul Sănătății până la sfârșitul anului se ridică la aproape 800 de milioane de lei, fiind nevoie de 227 de milioane de lei pentru asigurarea continuității în luna noiembrie. 

„102 milioane de lei sunt necesare pentru drepturile salariale la unitățile de primiri urgență, 44 de milioane pentru cheltuieli materiale, adică în principal medicamente la unitățile de primiri urgență, 25 de milioane pentru cheltuielile e materiale serviciul de ambulanță, la fel partea de medicamente în principal și 56 de milioane de lei pentru completarea finanțării programului național HIV-SIDA”, a explicat ministrul interimar.

Pentru luna decembrie, necesarul suplimentar de finanțare este estimat la alte 550–560 de milioane de lei, pentru mai multe categorii de cheltuieli, însă a subliniat că luna noiembrie este prioritatea.  

Blocajul politic și lipsa unui Guvern cu puteri depline

România se afla sub Guvern interimar încă de la începutul lunii mai, când Cabinetul condus de Ilie Bolojan, a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură depuse și votate de PSD și AUR.

Astfel, Executivul interimar care a rămas la Palatul Victoria nu poate adopta adopta rectificarea prin Ordonanță de Urgență, având atribuții limitate. 

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, în repetate rânduri, de la acceptarea nominalizării că rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru 2027 sunt prioritățile sale dacă va primi votul de învestitură al Parlamentului. 

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