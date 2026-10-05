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Nicușor Dan, convins că o parte din românii din diaspora se vor întoarce: Suntem altundeva decât eram acum 20 de ani

Președintele Nicușor Dan a transmis că este convins de faptul că o parte din românii plecați în diaspora se vor întoarce în România, pentru că „sunt multe prejudecăți și sunt multe schimbări care s-au întâmplat”.
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Ioana Târziu
05 oct. 2026, 12:01, Politic
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Într-un interviu acordat Antena Stars, Nicușor Dan a fost întrebat, din experiența sa de fost imigrant, ce anume îi macină cel mai tare pe românii plecați din țară.

Nicușor Dan: „Nimeni n-a plecat de bucurie”

„Nimeni n-a plecat de bucurie. Au plecat oameni care simțeau că nu pot să-și țină copiii la școală, care nu mai suportau nedreptatea din anumite perioade și niciodată nu este ușor. Eu am plecat hotărât să mă întorc”, a răspuns președintele.

Potrivit acestuia, el nu a avut vreo ezitare în momentul în care a plecat din țară.

Am zis că stau un an, am stat șase, că mi s-a părut interesant ce am învățat acolo pentru profesia mea. Am plecat să mă întorc”, a continuat Nicușor Dan.

Chiar dacă a fost bine primit, președintele a declarat că s-a „simțit străin”.

„Am plecat hotărât să mă întorc și, într-adevăr, mi s-a propus să iau și cetățenia franceză. Dar am zis că nu, nu ar fi onest”, a continuat acesta.

Întrebat ce ar putea face statul român pentru românii plecați în diaspora, Nicușor Dan a menționat serviciile consulare, un program pentru limbă română pentru copiii românilor și calitatea administrației publice.

„Avem un program pentru limbă română pentru copiii românilor, dar el nu este suficient. Nu ajunge în anumite locuri și nu e suficient nici în locuri în care există”, a explicat președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a fost întrebat cum crede că ar arăta România dacă 2 sau 3 milioane de români s-ar întoarce.

Nicușor Dan, convins că o parte din românii plecați se vor întoarce

„Sunt convins că se vor întoarce”, a răspuns el. „Este ca în familie. Trăiești tot timpul cu copilul tău, apoi mergi în vizită la prieteni și spun «Ce mult a crescut”». Și tu te întrebi «Cum a crescut?». Bineînțeles că a crescut”.

Așa e și România. Mă întâlnesc cu ambasadori, cu oameni politici străini care au spus «Vai, e extraordinar cât ați progresat în 20 de ani”». Nouă ni se pare că n-am făcut nimic. Nu, România a progresat foarte mult și are un potențial foarte mare”, afirmă el.

Într-un mesaj adresat românilor plecați din țară, președintele te-a spus „veniți și testați România”.

„Sunt multe prejudecăți și sunt multe schimbări care s-au întâmplat, de exemplu sistemul medical. Suntem altundeva decât am fost acum 20 de ani. Și bineînțeles că mai avem multe de făcut”, a conchis Nicușor Dan.

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