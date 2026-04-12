NYTimes: cele 3 „linii roșii” care au blocat negocierile SUA – Iran

Atunci când discuțiile dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat duminică dimineață, chiar înainte de zori, fără un armistițiu permanent, americanii au declarat că au făcut cea mai bună ofertă finală și că Iranul nu a acceptat-o.

„Am precizat foarte clar care sunt limitele noastre, ce aspecte suntem dispuși să acceptăm și ce aspecte nu suntem dispuși să acceptăm”, a declarat vicepreședintele JD Vance după 21 de ore de întâlniri cu înalți oficiali iranieni la Hotelul Serena din Islamabad.

JD Vance nu a precizat care erau acele linii roșii.

În zilele premergătoare discuțiilor, ambele părți dăduseră declarații publice în care sugerau că rămâneau de discutat mai multe teme critice, relatează The New York Times.

Părțile nici măcar nu au ajuns la un acord cu privire la aplicarea armistițiului. În sensul în care încetarea focului de două săptămâni care s-a stabilit marți se aplica și luptelor din Liban, totul transformându-se într-o dispută care aproape a deraiat întâlnirea.

Până duminică dimineața, trei puncte principale au rămas nerezolvate, potrivit a doi oficiali iranieni familiarizați cu discuțiile:

redeschiderea Strâmtorii Ormuz;

soarta celor peste 400 kg de uraniu puternic îmbogățit;

cererea Iranului ca aproximativ 27 de miliarde de dolari din venituri blocate deținute în străinătate să fie eliberate.

Alte „puncte critice”

Statele Unite ceruseră Iranului să redeschidă imediat strâmtoarea pentru tot traficul maritim. Însă Iranul a refuzat să renunțe la influența asupra punctului critic de blocare pentru petroliere, spunând că va face acest lucru doar după un acord de pace final, potrivit celor doi oficiali iranieni.

Iranul a solicitat, de asemenea, despăgubiri pentru daunele provocate timp de șase săptămâni de atacuri aeriene și a cerut ca veniturile petroliere înghețate, deținute în Irak, Luxemburg, Bahrain, Japonia, Qatar, Turcia și Germania, să fie eliberate pentru reconstrucție, au declarat oficialii. Americanii au refuzat aceste cereri.

Un alt punct de dispută a fost cererea președintelui Trump ca Iranul să predea sau să vândă întregul său stoc de uraniu îmbogățit, care ajunge la calitatea unei bombe nucleare. Iranul a făcut o contrapropunere, dar părțile nu au reușit să ajungă la un compromis, au declarat oficialii.

„Când două echipe serioase, care intenționează să încheie o înțelegere, vin la masa negocierilor, trebuie să fie o situație în care ambele câștigă. Este nerealist să credem că putem ieși din această situație fără a face concesii serioase; același lucru este valabil și pentru americani”, a declarat Mehdi Rahmati, analist la Teheran, într-un interviu telefonic.

Este totuși un progres că SUA și Iranul au stat la masă

Chiar dacă întâlnirile s-au încheiat fără un acord, faptul că acestea au avut loc a fost un semn de progres. Cu doar șase săptămâni mai devreme, Statele Unite și Israelul îl uciseseră pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-un atac aerian, iar oficialii iranieni au jurat să-i răzbune moartea. La acea vreme, perspectiva oricărei întâlniri la nivel înalt între oficialii iranieni și cei americani părea îndepărtată.

Totuși, Mohammad Bagher Ghalibaf, șeful Parlamentului Iranului și un comandant militar influent, a condus delegația iraniană și s-a întâlnit față în față cu Vance. Cei doi bărbați și-au dat mâna, iar discuțiile au fost descrise ca fiind cordiale și calme, au declarat cei doi înalți oficiali iranieni familiarizați cu discuțiile. Deși nu s-a ajuns la niciun progres diplomatic, tabu-ul – modelat de decenii de ostilitate, retorica aspră și scandările din Iran care cer „moarte Americii” – au fost toate încălcate.

Întâlnirea dintre Vance și Ghalibaf a fost cea mai înaltă întâlnire față în față între reprezentanții Iranului și ai Statelor Unite de la ruperea relațiilor diplomatice în 1979, după Revoluția Islamică. La scurt timp după aceea, noii conducători ai Iranului au luat cu asalt Ambasada SUA și i-au luat ostatici pe diplomații americani.

Vali Nasr, profesor și expert în Iran la Universitatea Johns Hopkins, a declarat că acestea au fost „cele mai serioase și susținute discuții directe dintre SUA și Iran” și că reflectă intențiile ambelor părți de a pune capăt războiului.