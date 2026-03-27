Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria

Premierul slovac Robert Fico a ajuns în cursul dimineții la Palatul Victoria, unde a fost întâmpinat oficial de omologul său român, Ilie Bolojan.

Vizita are loc după o întrevedere anterioară la Palatul Cotroceni, unde oficialul slovac a fost primit de președintele României, Nicușor Dan.

Programul oficial a debutat la ora 10:55 cu ceremonia de primire, desfășurată în curtea Palatului Victoria. La ora 11:10 a avut loc fotografia oficială, urmată, la 11:15, de o întrevedere tête-à-tête între cei doi prim-miniștri.

Un moment important al vizitei îl reprezintă semnarea unui Memorandum de înțelegere privind cooperarea culturală între Ministerul Culturii din România și cel al Republicii Slovace, document ce va acoperi o perioadă de cinci ani și vizează intensificarea schimburilor culturale între cele două state.

Vizita oficială se va încheia la ora 13:00 cu declarații comune de presă susținute de Ilie Bolojan și Robert Fico.

Vă aducem aminte ca în 2024 premierul slovac a supraviețuit unei tentative de asasinat, fiind împușcat la un miting electoral.