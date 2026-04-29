Dan îi răspunde lui Simion: suspendarea nu este treabă serioasă, România trebuie să fie condusă de forțe pro-occidentale

Președintele României, Nicușor Dan, i-a răspuns liderului AUR, George Simion, care l-a acuzat de încălcarea Constituției și a vorbit despre o posibilă suspendare. Suspendarea nu este treabă serioasă, România are nevoie de forțe pro-occidentale, a spus Nicușor Dan.
Petru Mazilu
29 apr. 2026, 12:26, Politic

Președintele a făcut declarațiile miercuri, în timpul vizitei pe care a făcut-o în Croația.

„Constituția României vorbește despre direcția pro-occidentală a României, am acționat în această direcție, voi căuta ca România să fie condusă de forțe pro-occidentale”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat ce crede despre amenințările liderului AUR, George Simion, privitoare la o posibilă suspendare.

„Nu cred că este o treaba serioasă”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele a comentat și scenariul sugerat de premierul Ilie Bolojan privitor la demersuri de suspendare inițiate de PSD.

„Nu există vreo declarație din partea PSD că ar merge în această direcție, argumentele constituționale sunt de partea mea”, a precizat Nicușor Dan.

