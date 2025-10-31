„Energie pentru România” – dialog între lideri din energie, educație și societate civilă la prima ediție a evenimentului

Alexandru Chiriță (CEO Electrica): „În 2022, când m-am alăturat Grupului Electrica, prețul acțiunii era de 6 lei. Împreună cu colegii mei am visat la ceea ce părea imposibil, iar astăzi, când acțiunea a ajuns la 23 de lei, pot spune că acel vis a devenit realitate. Mulți mă întreabă ce am făcut pentru a reuși. Adevărul este că eu nu am făcut nimic singur, ci doar am oferit oamenilor libertatea de a fi profesioniști și de a construi, zi de zi, compania pe care ne-o dorim cu toții. Dar poate cel mai important este că reușim să îmbinăm investițiile și performanța economică cu proiecte sociale și educaționale, care dau sens dezvoltării noastre.”

Deschidere cu lideri din energie și administrație

În deschiderea evenimentului, Mihai Diaconu (Președintele Consiliului de Administrație al Electrica) a subliniat legătura dintre performanța economică și responsabilitatea socială: „În 2025, în România există încă mii de gospodării care nu au acces la electricitate. Infrastructura energetică pe care o administrăm este esențială pentru dezvoltarea comunităților, iar succesul nostru nu poate fi măsurat doar prin indicatori financiari, ci și prin impactul real asupra oamenilor.”

La rândul său, Radu Burnete (Consilier Prezidențial) a accentuat rolul strategic al României: „România poate fi un lider regional în energie, dar pentru asta trebuie să facem rapid investiții în producție, rețele și piață. Avem nevoie de prețuri competitive la energie și de o piață deschisă pentru capital privat, pentru a susține tranziția energetică.”

Mesajul a fost întărit de Bogdan Ivan (Ministrul Energiei), care a arătat că sistemul energetic este pilon pentru întreaga economie: „Sistemul energetic nu este doar despre energie sau gaze, ci este despre economia României, despre modul în care noi putem să fim un campion economic. Abia aștept să facem ceea ce poate visau mulți dintre dumneavoastră, dintre români. România să fie o țară în care nu mai suntem dependenți de importul de energie, România să devină exportator net de energie, iar prețul final la consumator și la companii să fie sub media Uniunii Europene.”

Alexandru Petrescu (Președinte ASF) a adus perspectiva pieței financiare: „Când vorbim despre energie, vorbim despre un întreg eșafodaj al încrederii. Energia înseamnă tehnologie, dar și capacitatea de a construi încredere. Toate aceste ingrediente formează infrastructura prin care un stat își livrează stabilitatea și protecția pentru consumatori, fie ei investitori sau utilizatori finali. Încrederea rămâne esențială pentru a merge înainte cu pași siguri.”

La rândul său, Remus Vulpescu (Director General BVB) a subliniat sprijinul pe care bursa îl poate oferi tranziției verzi: „În iulie, Electrica a listat la Bursa de Valori București cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative și non-financiare din România – 500 de milioane de euro destinați integral investițiilor în energie regenerabilă și capacități de stocare. Această tranzacție nu este doar un record numeric, ci dovedește că piața de capital românească este pregătită să ofere instrumente sofisticate de finanțare pentru tranziția energetică.”

Din partea mediului academic, Mihnea Costoiu (Rector al Universității Politehnica București) a atras atenția asupra deficitului de resursă umană calificată: „Anul universitar 2024-2025 s-a încheiat cu 3.800 de absolvenți de inginerie la Politehnica, pentru care piața a oferit 39.000 de locuri de muncă. Diferența uriașă arată că România trece printr-o criză majoră de ingineri, iar țara are nevoie urgentă de specialiști bine pregătiți.”

Paneluri dedicate sănătății, educației și incluziunii sociale

Agenda evenimentului a inclus trei paneluri tematice, fiecare aducând în prim-plan dimensiuni complementare ale energiei. Discuțiile au arătat că energia nu înseamnă doar infrastructură tehnică, ci are un impact direct asupra vieții oamenilor.

În panelul 1, „Energie pentru viață: când infrastructura energetică devine infrastructură medicală”, moderat de Andreea Negru (Președinte PEFA), reprezentanți ai industriei precum Mihaela Rodica Suciu (Director General Distribuție Energie Electrică Romania), Ion Sterian (Director General Transgaz), Aristotel Jude (Director General Adjunct Romgaz), Bogdan Badea (CEO Hidroelectrica), Paul Dudău (Director Public Affairs Distribuție Energie Oltenia, parte a Grupului Evryo) și Oana Gherasim (Director de Comunicare PPC), au evidențiat modul în care securitatea energetică susține siguranța pacienților și funcționarea unităților medicale.

„Un megawatt în sistemul medical nu este doar o cifră. El poate însemna un incubator funcțional pentru un prematur, o operație dusă la bun sfârșit sau o inimă care continuă să bată”, a spus Mihaela Rodica Suciu, Director General Distribuție Energie Electrică Romania.

Panelul 2, „Construind împreună viitorul energetic: parteneriate între industrie și educație”, moderat de Alexandru Chiriță (CEO Electrica), i-a avut ca vorbitori pe Elisabeta Moraru (Country Director Google România), Vasile Strat (Decan Bucharest Business School), Camelia Crișan (Lector univ. dr. SNSPA) și Gabriela Hârțescu (Decan și membru fondator ENVISIA – Boards of Elite). Speakerii au subliniat importanța colaborării dintre mediul academic și companii pentru formarea noilor generații de specialiști.

„Parteneriatele între universități și industrie nu mai sunt opționale, ci esențiale pentru a pregăti profesioniștii de care România are nevoie în tranziția energetică”, a punctat Vasile Strat, Decan Bucharest Business School.

În cadrul panelului 3, „De la kilowați la comunități: combaterea sărăciei energetice prin inovație și parteneriat”, moderat de Lorena Stoian (Prim-vicepreședinte PEFA), au participat Marilena Nedelcu (Președinte Fundația Electrica), Alexandra Bălșeanu (Președinte Asociația GO AHEAD), Alexandru Deaconu (Președinte Asociația Sharp Solution) și Carmen Micu (CEO și membru fondator ENVISIA – Boards of Elite). Panelul a adus în atenție soluții concrete pentru reducerea vulnerabilității energetice.

„Sute de copii din zone izolate au primit lămpi solare «Licurici», care le dau posibilitatea să învețe și să viseze la un viitor mai bun. Este dovada că pașii concreți, oricât de mici, pot face diferența”, a subliniat Marilena Nedelcu, Președinte Fundația Electrica.

Zona expozițională – punte între trecut și viitor

Un punct de atracție al evenimentului a fost zona expozițională, realizată în parteneriat cu Muzeul Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”, unde publicul a putut admira exponate din patrimoniu tehnologic, printre care s-au aflat macheta modulului lunar Apollo 11, costumul de antrenament al astronautului Buzz Aldrin, invențiile lui Justin Capră, pilele Karpen sau automobile de epocă.

Alături de aceste piese de colecție, invitații au descoperit și prezentările inovatoare ale unei echipe de robotică susținută de Fundația Electrica, Renaissance Robotics, care a adus în prim-plan proiecte dezvoltate de tineri pasionați de știință și inginerie. Expoziția a reprezentat o punte între trecut și viitor, amintind că progresul tehnologic și inovația sunt posibile atunci când educația, știința și energia merg mână în mână.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii energetice din țară.

Grupul oferă servicii pentru 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe bursele de valori din București și Londra, având capital majoritar privat. Este singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuției, furnizării și producției de energie electrică.

Mai multe informații pe www.electrica.ro.