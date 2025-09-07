Potrivit sursei citate, „unități ale forțelor de rachete și artilerie, precum și forțele UAV, au lovit stația de expediere a producției liniare 8-N (LVDS) din apropierea satului Naytopovichi, din regiunea Bryansk”.

Stația care a fost lovită este parte a conductei principale Stalnoy kon, care are o capacitate de 10,5 milioane de tone de țiței. Stația are o importanță strategică pentru transportul produselor petroliere pentru forțele Rusiei din Ucraina ocupată.

„Au fost înregistrate numeroase lovituri, provocând incendii în zona stației de pompare și a parcului de rezervoare”, se arată în raportul publicat duminică de Statul Major al Armatei din Ucraina.

Robert Brovdi, comandatul forțelor UAV ale Ucrainei, a precizat că ținta este, de asemenea, un obiectiv strategic important pentru transportarea petrolului din rafinăriile din Belarus spre Rusia, incluzând rafinăriile Mozyr și Novopolotsk.

Forțele armate ucrainene au lovit și rafinăria de petrol Ilsky situată în teritoriul Krasnodar Krai. Rafinăria prelucrează anual 6,42 milioane de tone de petrol și este implicată în aprovizionarea forțelor de ocupație rusă.

Recent, armata Ucrainei a lovit stația de pompare Nikolskoye, parte uneia dintre cele mai lungi conducte de petrol care pleacă din Rusia, numită Druzhba, atac care a dus la întreruperea temporară a transporturilor de petrol pe conducta principală, ceea ce a determinat critici din partea Slovaciei și Ungariei, care primesc petrol prin această conductă.