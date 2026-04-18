Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 50. Iranul amenință că va închide Strâmtoarea Ormuz dacă blocada americană nu este ridicată / CENTCOM: 21 de nave s-au întors în Iran

Trump spune că președintele chinez Xi este „foarte fericit” în legătură cu Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump a declarat vineri că președintele chinez Xi Jinping este „foarte fericit” de deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Președintele Xi este foarte fericit că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și/sau se deschide rapid”, a scris Trump pe Truth Social.

„Întâlnirea noastră din China va fi una specială și, potențial, istorică. Aștept cu nerăbdare să fiu cu președintele Xi – se vor realiza multe!”

Se așteaptă ca Donald Trump să se întâlnească cu Xi Jinping luna viitoare pentru discuții la Beijing.

Trump spune că ar putea să nu prelungească armistițiul cu Iranul dacă nu se ajunge la un acord

Președintele Donald Trump a declarat că este posibil să nu prelungească un armistițiu provizoriu între Statele Unite și Iran dacă negocierile nu reușesc să ducă la un acord până miercuri, scrie CNN.

„Poate că nu îl voi prelungi”, a spus Trump când a fost întrebat la bordul Air Force One dacă va prelungi armistițiul sau va relua atacurile dacă discuțiile eșuează.

„Poate că nu îl voi prelungi, așa că veți avea o blocadă și, din păcate, va trebui să începem să lansăm din nou bombe”, a adăugat președintele.

Comentariile vin în contextul în care delegațiile americană și iraniană sunt așteptate să sosească în Pakistan în acest weekend și să poarte negocieri luni, potrivit unor surse iraniene familiarizate cu discuțiile.

Statele Unite nu au confirmat dacă aceste întâlniri sunt programate. Donald Trump și-a exprimat încrederea vineri că părțile sunt aproape de un acord.

CENTCOM anunță că 21 de nave s-au întors în Iran de la începutul blocadei americane

Douăzeci și una de nave s-au întors în Iran de când a început blocada americană asupra porturilor iraniene din Golful Persic și Golful Oman, pe 13 aprilie, a declarat Comandamentul Central al SUA vineri seară.

„De la începerea blocadei, 21 de nave s-au conformat instrucțiunilor forțelor americane de a se întoarce în Iran”, a declarat CENTCOM pe X.

Actualizarea a venit după ce Iranul a declarat că a redeschis Strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, deși președintele parlamentului iranian a spus că calea navigabilă se va închide dacă SUA nu își ridică blocada navală din regiune.

Companiile de transport maritim au rămas precaute în ceea ce privește tranzitarea strâmtorii.

Iranul va închide Strâmtoarea Hormuz dacă blocada americană nu este ridicată, a declarat președintele Parlamentului iranian

Teheranul va închide Strâmtoarea Ormuz dacă SUA nu ridică blocada porturilor iraniene, a avertizat vineri președintele Parlamentului iranian, respingând afirmațiile recente ale președintelui american Donald Trump ca fiind „false”.

Mohammad Bagher Ghalibaf a declarat că Trump a făcut „șapte afirmații într-o oră, toate șapte fiind false”, scrie CNN.

El nu a specificat la ce afirmații se referă, dar a spus despre Washington că „nu au câștigat războiul cu aceste minciuni și cu siguranță nu vor ajunge nicăieri nici în negocieri”.

„Indiferent dacă strâmtoarea este deschisă sau închisă, precum și reglementările acesteia, sunt determinate pe teren, nu pe rețelele de socializare”, a postat el pe X, adăugând că tranzitul prin strâmtoare se va face printr-o „rută desemnată” și cu „autorizarea Iranului”.

Mai devreme în cursul zilei, Trump a declarat că blocada americană a porturilor iraniene se va încheia odată ce „va fi semnat un acord” și a spus că acesta este aproape.

De asemenea, el a declarat la un miting din Arizona că un acord de pace cu Iranul ar implica preluarea de către SUA a controlului asupra materialului nuclear al țării.

Cu toate acestea, un oficial iranian de rang înalt a pus la îndoială unele dintre afirmațiile sale despre concesiile făcute de Teheran.

Remarcile lui Ghalibaf vin după ce surse iraniene au declarat pentru CNN că delegațiile americane și iraniene urmau să poarte negocieri în Pakistan luni, deși Washingtonul nu a confirmat acest lucru.

Doar o mână de nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz vineri, după ce ministrul de externe iranian a declarat că aceasta se va deschide pentru toate navele comerciale.